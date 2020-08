Scomparsa del sindaco di Nasino: l'amministrazione di Pietra si unisce al cordoglio

"Insieme all’Amministrazione comunale di Pietra Ligure partecipo al dolore dei famigliari di Claudio Tessarin per il grave lutto che li ha colpiti e di tutta la comunità di Nasino per la perdita del loro Sindaco". Così in una nota il primo cittadino di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi, e l'amministrazione comunale della cittadina rivierasca si uniscono al cordoglio dei cittadini del paese dell'entroterra ingauno.

Prosegue De Vincenzi: "Amministratore stimato e persona gentile, pur nella diversità di pensiero, gli ho sempre riconosciuto serietà e disponibilità. Ai famigliari le condoglianze mie personali, della mia amministrazione e di tutto il Consiglio comunale".