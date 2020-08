Rocchetta di Cengio: “Dante senza leggio”, il 23 agosto lo spettacolo dedicato a Dante Alighieri

Andrà in scena domenica prossima a Rocchetta di Cengio con inizio alle ore 15.00 lo spettacolo teatrale con l'attore Gioacchino Logico, che darà ancora una prova della sua formidabile memoria declamando i versi della Divina Commedia senza l'aiuto di alcun leggio.

L’autore sarà Introdotto dal giornalista Claudio Porchia, che presenterà i canti e contestualizzerà le letture.

In scaletta alcuni canti dell’inferno ed in particolare il XXXIII°, che ha come protagonista il conte Ugolino e termina con l’9nvettiva di Dante verso i genovesi.

Un pomeriggio che si prospetta interessante, un omaggio ad un’opera scritta 700 anni fa, ma che è ancora attuale e che parla alla mente e al cuore.

Lo spettacolo, “Dante senza leggio” è stato pensato e preparato in occasione del 700 anniversario della morte del padre della lingua italiana, che si festeggerà il prossimo anno.

Il programma completo della Festa del Moco a questo link https://www.facebook.com/events/1072261946525793/?active_tab=discussion