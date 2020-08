Gaia De Laurentiis e Pietro Longhi al Festival Teatrale di Borgio Verezzi il 19 agosto

Gaia De Laurentiis e Pietro Longhi tornano a Verezzi il 19 agosto con “Diamoci del tu”, diretti da Enrico Maria Lamanna.

Una commedia romantica, del drammaturgo canadese Norm Foster, con la quale il pubblico verezzino potrà sorridere e intenerirsi osservando come un asettico rapporto di lavoro pluriennale possa diventare una spassosa, arguta e scintillante relazione. Come un fiore sbocciato solo al momento giusto, la storia tra il burbero e scontroso datore di lavoro, interpretato da Longhi, e la sua ineffabile collaboratrice, Gaia De Laurentiis, ci offre lo spunto per una commedia deliziosa che cancella di colpo la ruggine di un lungo regime di incomunicabilità.

«È un testo che io ho amato e in cui abbiamo creduto tantissimo», ha detto il regista Enrico Maria Lamanna, di nuovo a Verezzi dopo alcuni anni, «con un finale che è quello meno ovvio e scontato quando si assiste a una storia del genere».

Per informazioni e biglietti, gli spettatori possono rivolgersi alla biglietteria di viale Colombo 47, aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 18.30, chiamando lo 019.610167 o inviando una mail a biglietteria@comuneborgioverezzi.it.

Gli organizzatori ricordano inoltre che in questa edizione speciale del Festival è previsto un unico tipo di biglietto da 30 euro per gli spettacoli in piazza Sant’Agostino e 15 euro per lo spettacolo “Giuda” al Teatro Gassman, senza possibilità di riduzioni.

Sarà poi necessario rispettare alcune regole di comportamento, per far sì che gli eventi si svolgano in sicurezza:

- in coda in via Roma, gli spettatori dovranno mantenere le distanze di sicurezza indicate sul pavimento ed entrare in sala a piccoli gruppi: considerando i tempi dell’operazione, è consigliabile arrivare 45 minuti prima dell’inizio dello spettacolo; - la mascherina dovrà essere indossata fino a che non inizierà lo spettacolo e indossata nuovamente all’uscita;

- al termine dello spettacolo, gli spettatori verranno fatti uscire a scaglioni da uscite prestabilite e indicate dal personale di sala. Nelle serate di spettacolo è attivo il servizio di bus navetta al costo di un euro a tratta con partenza dal piazzale del Teatro Gassman (quattro corse con orario 19.15 – 19.45 – 20.10 – 20.30), e ritorno dal parcheggio di Piazza Gramsci (prima corsa 10 minuti dopo il termine dello spettacolo; tre corse a seguire a circa 20 minuti una dall’altra).

Diamoci del tu di Norm Foster con Gaia De Laurentiis e Pietro Longhi regia di Enrico Maria Lamanna