"I Musici di Guccini" e "Gli Stavolta": tanta musica nel post-ferragosto albenganese

Ultimi posti disponibili per il concerto de “I MUSICI DI FRANCESCO GUCCINI” che si terrà il 20 agosto alle ore 21.00 in Piazza IV Novembre.

I Musici sono una band composta dagli artisti che hanno accompagnato e collaborato con Francesco Guccini nel corso della sua lunga carriera artistica.

Come noto, il cantautore non ha più intenzione di fare concerti e calcare i palcoscenici saranno, quindi, i suoi Musici ad eseguire i grandi successi ed i brani che lo hanno reso famoso in tutta Italia, continuando ad emozionare il pubblico riproponendo le canzoni del poeta: “Il vecchio e il bambino”, “La locomotiva”, “Autogrill”, “L‘Avvelenata”, “Auschwitz”, “Dio è morto”, fino ad arrivare a brani come “Noi non ci saremo”, “Canzone per un‘amica”, “Vedi cara” e “Cyrano”.

PER INFO E PRENOTAZIONI rivolgersi allo IAT sito in Piazza San Michele numero 3355366406.

Affrettatevi! Posti limitati!

Ricordiamo inoltre che domani, mercoledì 19 agosto sempre in Piazza IV Novembre si terrà il concerto degli “Stavolta mia moglie mi manda a Funk”. Musica, goliardia, divertimento e solidarietà le parole chiave.

Anche in questo caso i posti sono limitati. PER INFO 3355366406.