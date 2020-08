Endorsement del sindaco di Vado Giuliano, Toti: "Lieti del parere di chi, aldilà del colore politico, ritiene si sia lavorato bene" (VIDEO)

Si vociferava di un sit-in di protesta nei confronti delle posizioni assunte nei giorni scorsi dal sindaco Monica Giuliano a sostegno, nemmeno troppo velato, del presidente della Regione uscente Giovanni Toti in vista delle prossime elezioni da parte di alcuni esponenti del PD vadese questo pomeriggio a far da contorno all'incontro del governatore con gli operatori portuali.

Così non è stato ma, intervenuto ai nostri microfoni a margine del secondo appuntamento di giornata presso il Comune di Albisola Superiore, il presidente Toti, è intervenuto sull'argomento: "Il sindaco sta ottimamente facendo quello per cui i cittadini l'hanno scelta e riconfermata. Credo sia uno dei migliori sindaci del territorio, ha saputo guidare bene il Comune e la provincia in un momento di transizione importante. Ha saputo scegliere e prendere decisioni, per questo ha tutta la mia stima personale e amministrativa, ancor prima di trovare una convergenza politica. Siamo lieti che qualche sindaco con autonomia di pensiero ritenga si sia lavorato bene insieme e valga la pena sostenerci".