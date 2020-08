Fratelli d'Italia ufficializza le candidature alle Regionali 2020 per il Savonese

Questa mattina Matteo Rosso, commissario regionale di Fratelli d’Italia, ha consegnato le deleghe notarili per il deposito della lista di Savona al coordinatore Provinciale Claudio Cavallo.

Questi i nominativi dei candidati alle elezioni regionali per la provincia di Savona:

Simona Saccone

Barbara De Stefani

Diego Distilo

Francesco Garofano

Renato Scosceria

Il coordinamento regionale e quello provinciale vuole ringraziare particolarmente l'avvocato Alessandro Chirivì, responsabile regionale del dipartimento “Famiglia e Valori non Negoziabili”, che, con la sua professionalità, sarà in prima linea per incarichi politici istituzionali regionali, così come il dr. Capriolo e gli altri dirigenti di Fratelli d'Italia per la disponibilità offerta ad entrare nella lista.