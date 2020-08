Giovani e politica, Arboscello (PD): "Serve un'assunzione di responsabilità della classe politica per coinvolgerli davvero"

Sono i protagonisti del futuro, quelli che un domani raccoglieranno i frutti delle politiche dell'oggi. Parliamo dei giovani, coloro per i quali la politica sovente non è motivo d'interesse o un qualcosa di troppo lontano. Ma allo stesso tempo coloro designati a guidare il mondo del domani.

E sul loro impegno nella vita politica si concentra Roberto Arboscello, alle prossime elezioni regionali schierato con il candidato presidente Ferruccio Sansa. "I giovani vanno coinvolti e non solo esposti come trofei, quando a volte se ne inserisce uno in una lista o in una posizione di prestigio in politica giusto per dire 'c'è un giovane in politica' - spiega il candidato savonese del PD -. Vanno seguiti, istruiti, devono seguire un percorso formativo seguito da chi fa politica da più tempo".

Argomento tornato prepotentemente al centro della discussione e indissolubilmente legato al mondo giovanile è quello della movida. E Arboscello non ci sta a interpretare i nuovi provvedimenti come un colpevolizzare i più giovani: "Nessuno lo vuole fare e tanto meno nessuno vuole impedire loro di divertirsi. E' solo il voler garantire la salute loro e di tutti i loro famigliari a casa. Tutti comprendiamo la voglia di divertirsi, soprattutto dei giovani, ma in questo momento c'è bisogno di regole precise per poterlo fare".

Regole che richiedono anche un'assunzione di responsabilità per i giovani. Responsabilità che il candidato dem chiede anche al mondo politico e non solo su quest'ultima questione, ma più in generale nel coinvolgimento delle "nuove leve" per poter condividere appieno la "cosa pubblica": "Bisogna lavorare in questo senso, è un impegno che richiede tempo, uno sforzo notevole e un'assunzione di responsabilità da parte di tutta la classe politica, ma credo sia veramente giunto il momento di compiere questo passo".