Regionali 2020, l'ingauno Diego Distilo in campo per Fratelli d'Italia: "Albenga sceglierà persone della propria città per essere rappresentata"

Arriva la conferma ufficiale dal diretto interessato: Diego Distilo è pronto a scendere in campo alle prossime elezioni regionali, e lo farà con la lista di Fratellli d'Italia a sostegno del presidente uscente Giovanni Toti.

"Ebbene si ho deciso di candidarmi alle Regionali con Fratelli D'Italia. Le elezioni regionali sono elezioni politiche e non comunali l'anno scorso al ballottaggio io e i miei 32 ragazzi candidati abbiamo scelto le persone l'abbiamo fatto con il cuore e lo rifaremmo altre mille volte" afferma l'attuale presidente del consiglio comunale ingauno.

E risponde a chi è pronto a criticare la sua posizione, in contrasto con l'attuale maggioranza comunale di Albenga, a prevalenza orientata sul centrosinistra: "Avevamo scelto Riccardo Tomatis, persona per bene e di parola, e sono sicuro che sarà uno dei migliori Sindaci della storia, avevamo scelto Giorgio Cangiano, Emanuela Guerra, Raiko Radiuk, Silvia Pelosi, Gianni Pollio, Mauro Vannucci, Alberto Passino, Simona Vespo, Camilla Vio, Mirko Secco, Vincenzo Muni', Ilaria Calleri, Marta Gaia, Claudia Ramò, Martina Isoleri, ragazzi e persone splendide che amano Albenga. Ma lo scorso anno non avevamo scelto nessun partito perchè eravamo e siamo liste civiche. In questo anno malgrado tutte le cose che siano capitate abbiamo svolto un ottimo lavoro che sono sicuro proseguirà nello svolgimento del programma".

"Per rispetto delle varie estrazioni politiche all'interno della maggioranza ho deciso per tanto di 'congelare la mia posizione' per provare a portare in Regione Liguria gli interessi di Albenga e di tutta la provincia. Tutti sapevano e sanno bene, basta guardare i consigli comunali di quest'anno, che la mia appartenenza è sempre stata nel centro destra e in nessun altro partito politico" prosegue.

"Sono sicuro che Albenga sceglierà persone della propria città come rappresentate in Regione, così come ai tempi, malgrado fosse candidato con un altro partito, avevo sostenuto l'onorevole Franco Vazio poichè ingauno doc. Forza Albenga , Forza Provincia , Forza Regione Liguria! Ci tengo inoltre a Ringraziare i vertici Provinciali, Regionali e Nazionali del Partito Fratelli D' Italia per avermi dato fiducia" conclude il neo candidato.