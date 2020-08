I ringraziamenti di una paziente al personale di radioterapia del San Paolo di Savona: "Esempi di professionalità, umanità e resilienza"

Sono diventati i "nuovi eroi" dell'era contemporanea. Stiamo parlando di infermieri, medici e personale sanitario in genere che in questi mesi sta affrontando in prima linea l'emergenza sanitaria e lo sta facendo mostrando grandi doti, non solo professionali.

E' il calore umano una delle più importanti doti, anche dietro tute e visiere, che i sanitari hanno dimostrato di possedere. Testimone ne è Antonella, una paziente che ha dovuto affrontare nei mesi scorsi una terapia ospedaliera e che ha affidato alla nostra redazione i suoi ringraziamenti al personale del nosocomio savonese.

"Per 24 giorni dal lunedì al venerdì avevo un appuntamento importante alle ore 11.30. Ad attendermi in Radioterapia all'ospedale San Paolo di Savona il personale del reparto. Mi aspettavano e mi accoglievano sempre sorridenti dietro ad occhiali e mascherine, mai una volta un viso serio.

Le loro voci mi accompagneranno per un po', mai scorderò quell'infermiera con la voce un pochino roca che l'ultimo giorno mentre mi rivestivo mi ha detto 'Buona Vita!'. Il mio istinto è stato quello di abbracciarla, ma quel maledetto Covid-19 me lo ha impedito. Mi è salito un enorme groppo in gola e sono solo riuscita a dire 'grazie'.

Grazie, grazie e ancora grazie per la vostra professionalità, umanità e per la tanta resilienza che in questo momento particolare tutti vi chiedono di avere".