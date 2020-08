Come Comprare Bitcoin su Coinbase

I bitcoin sono una criptolvaluta che ha avuto molto successo negli ultimi anni. Da tempo si parla infatti delle sue potenzialità e della possibilità di ottenere delle rendite elevate in futuro attraverso il suo acquisto. Per questo motivo molte persone hanno deciso di investire in questo nuovo mercato approfittando delle varie piattaforme presenti online. Una su tutte è Coinbase, divenuta famosa per la semplicità che la caratterizza e per i numerosi vantaggi che offre agli utenti. Attraverso questo articolo andremo ad analizzare in maniera dettagliata la guida su come acquistare bitcoin su Coinbase.

Iniziamo subito col dire che rispetto ad altre piattaforme Coinbase risulta avere commissioni leggermente più alte, tuttavia è molto comoda per chi volesse muovere i primi passi in questo nuovo mondo. Vediamo però quali sono i passi da seguire per poter comprare bitcoin sui questa piattaforma.

Prima di tutto bisogna creare un account, sarà quindi necessario entrare sul sito ufficiale, dove successivamente l'utente verrà rimandato a una schermata di registrazione. In questa schermata saranno richiesti i dati personali, ovvero cognome, nome, email e password, dichiarando infine di essere maggiorenni. Altra cosa da fare è accettare il contratto relativo alla GDPR con le condizioni d'uso di Coinbase. Una volta che si aprirà la dashboard il soggetto registrato potrà tenere sotto controllo il conto, metodi di pagamento, bilancio e molto altro ancora.

Il secondo passo da fare è quello di aggiungere un modo di pagamento, verificando successivamente l'identità. Si tratta di una procedura richiesta sa per l'acquisto del bitcoin che per quello di diverse altre criptovalute. I metodi di pagamento utilizzabili sono quelli tradizionali, ovvero carte di credito come quelle con circuito Visa o MasterCard o anche bonifico SEPA.

Per confermare l'identità invece sarà necessario un documento di riconoscimento come carta d'identità, patente di guida, passaporto. Per caricare il proprio documento l'utente potrà scegliere tra diverse modalità tra cui la fotocamera del proprio cellulare o anche la webcam del Pc.

Una volta eseguiti i primi due passaggi si potranno facilmente acquistare bitcoin e anche altre criptovalute. Basterà andare sulla scritta Acquista, vedere la quotazione di Bitcoin aggiornata, e si potrà facilmente scegliere l'importa e la quota di bitcoin da acquistare. Questo procedimento vale anche nel caso in cui l'utente decide di acquistare Ethereum. Su Coinbase inoltre si ha la possibilità di vendere le proprie criptovalute e anche di convertire.

Come già accennato in precedenza, l'unico svantaggio sono le commissioni, che risultano essere leggermente superiori alla media delle altre piattaforme. Si passa da un minimo di 1 euro ad un massimo di 50 euro a seconda della quota di criptovaluta acquistata o venduta. Sebbene sia un costo abbastanza elevato, Coinbase si caratterizza per la facilità di registrazione e per l'immediatezza con cui è possibile acquistare bitcoin. Per questo motivo e per tanti altri è estremamente consigliata.