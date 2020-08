“I colori dei sogni” dell'artista Beata Murawska ad Albisola Superiore

Prosegue senza sosta in questo mese di agosto il calendario espositivo della Kelyfos Gallery di Gianluca Cutrupi, con un programma di mostre di livello internazionale, sempre ovviamente nel rispetto delle norme di sicurezza legate al covid19, per quanto riguarda sia l'uso delle mascherine che il distanziamento e l'accesso regolamentato in galleria.

Sabato 22 agosto 2020 alle ore 18 sotto le antiche volte della Kélyfos Gallery si inaugura la personale dal titolo “I colori dei sogni” dell'artista Beata Murawska, pittrice polacca con un importante background accademico, essendosi diplomata alla Accademia di Belle Arti di Varsavia e con un successivo percorso artistico altrettanto prestigioso. L'evento è patrocinato dal Comune di Albissola Marina.

Nelle sue tele, dove le emozioni esuberanti dei colori sono la chiave di lettura principale delle sue rappresentazioni di fiori, in particolare tulipani, e di natura, si ritrova oggi molta di quella luce fisica e spirituale che l'artista vive quotidianamente nella sua terra d'adozione, la Liguria, ed in particolare Imperia, dove Beata Murawska vive da alcuni anni, ripercorrendo in un certo senso il progetto artistico di grandi protagonisti dell'arte, da Claude Monet in poi, che in questo lembo di Riviera hanno trovato piena espressione per la loro tavolozza. Nelle opere di Beata Murawska si ritrovano l'energia, solare e forte, dei colori dei sogni che danno titolo alla mostra e ci guidano a scoprire le sue opere.

Emerge potente in questi lavori la teoria del colore di Kandiskij che, rispetto alle disquisizioni tecnicistiche preferiva vedere nelle gamme cromatiche una espressione pura della parte più interiore della nostra anima. Ricordiamo che Kelyfos Gallery è un spazio espositivo ideato da Gianluca Cutrupi, designer savonese che, insieme a Roby Giannotti, designer e direttore artistico della Galleria, hanno dato vita insieme alla rivista digitale Kelyfos Art Design Book, il cui primo numero è stato messo on line nelle scorse settimane.