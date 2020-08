Borgio Verezzi, il sindaco Dacquino auspica vera sinergia tra comune e cittadini: "Ognuno deve fare la sua parte"

" Questo avviene già nella maggior parte dei casi (grotte, aree verdi, spiagge, spazi e parcheggi, cultura, centro storico di Borgio e borgate di Verezzi, attività commerciali e ristorative di qualità) ma si può fare di più, tutti - prosegue il primo cittadino - Non basta la 'collaborazione' da quattro parole per strada o da social network dove tutti sono capaci a dire o a lamentarsi di tutto, dove ognuno presenta la sua ricetta scatenando 'risse verbali' tra favorevoli e contrari e c’è chi dice o scrive, quasi vantandosene, di non avere capito una determinata situazione (e c'è anche chi dice e scrive cose errate per superficialità). L'utilità è relativa, anzi, meglio partecipare sul serio ".

"Ognuno deve fare la sua parte, tenere bene le case e i giardini privati, offrire negozi e spazi commerciali interessanti e utili, utilizzare gli spazi pubblici con rispetto e non abbandonare rifiuti, raccogliere le deiezioni canine (del proprio cane, nulla di eroico) ecc... - commenta ancora il sindaco - Per quanto riguarda le principali attività pubbliche molto lavoro è stato fatto (disponibile a parlarne) e i fatti lo dimostrano, molto è in corso (per le scuole in particolare), molto dovrà essere migliorato: vale per tutti. Ma c'è una attività che unisce (dai singoli utenti, al comune, ai gestori) dove tutti sono protagonisti spesso nel bene a volte nel male: la raccolta rifiuti. La raccolta rifiuti in questi anni è passata dal 5% al 65 % medio, ma non basta e molte criticità estive, e non solo, vanno eliminate".