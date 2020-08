Elezioni regionali: Simona Saccone capolista per Fratelli d'Italia

"Ringrazio la nostra fantastica leader Giorgia Meloni, il commissario regionale Dott. Matteo Rosso e il mio partito per questa grande dimostrazione di stima e fiducia, spero di portare alti i valori del nostro partito e la sua politica sul territorio". Così Simona Saccone, candidata savonese alle prossime elezioni regionali per "Fratelli d'Italia".

"Spero nel mio piccolo come capolista di poter rappresentare lo spirito di Fratelli d'Italia, lo spirito di un partito che grazie alla sua coerenza, credibilità, coraggio e concretezza è diventato la casa di tutti coloro che credono nei nostri valori, che sognano un'Italia forte economicamente, libera da vincoli esterni troppo pressanti - aggiunge Saccone - Porterò questi valori sul territorio tra chi come noi è vicino ai lavoratori e alle problematiche delle famiglie italiane. L'ho fatto come consigliere comunale a Savona e continuo a farlo come candidata per Fratelli d'Italia".