PD e Articolo Uno presentano la lista per Sansa presidente: sanità, lavoro e ambiente per battere Toti (VIDEO e FOTO)

“ Ridisegneremo la sanità che in questi anni è stata devastata, cambieremo completamente il rapporto con i pazienti, garantendo cure e assistenza per tutti ”, dichiara Ferruccio Sansa , candidato presidente alle elezioni regionali sostenuto da centrosinistra e 5 Stelle, a margine della presentazione della lista del Partito Democratico e di Articolo Uno svoltasi presso Palazzo Rosso.

“Bisogna essere coraggiosi, leali e trasparenti per far crescere insieme la Liguria, elementi che sono mancati alla giunta Toti - dice Alberto Pandolfo, candidato PD al consiglio regionale ligure -. Vogliamo garantire trasparenza con la proposta del nostro candidato Sansa di istituire una cabina di regia capace di attrarre i fondi europei e gestirli al meglio, per garantire sviluppo e crescita alla nostra terra. Per traguardare questo risultato sappiamo che è necessario un migliore rapporto con l'Europa, grande assente di questi anni dall'orizzonte di governo del territorio del centrodestra".

Sansa e la coalizione di centrosinistra e 5 Stelle promettono infine un deciso cambio di passo sul lavoro, come strumento per attenuare disuguaglianze e disagio sociale: “In questa regione il tema del lavoro è centrale, visto che i dati confermano un drammatico crollo dell'occupazione - spiega Claudio Villa, candidato PD al consiglio regionale ligure -. Occorre aiutare le piccole e medie imprese aumentando i contributi e diminuendo il cuneo fiscale, ripartendo da quei fondi europei che ci servono per aiutare il tessuto produttivo. Non bisogna mai dimenticare anche il porto di Genova, una delle industrie maggiori che abbiamo sul nostro territorio, che costituisce una grande possibilità per creare nuovi posti di lavoro e rendere di nuovo appetibile agli investitori tornare in Liguria".

"Il lavoro deve rendere dignitosamente uguali le persone - conclude Villa -, mi piace ricordare come sia proprio questo lo strumento migliore per intervenire sulle diseguaglianze e migliorare la nostra comunità".

Candidati collegio di Genova:

Giovanni Lunardon

Luca Garibaldi

Patrizia Avagnina

Maria Luisa Biorci

Viola Boero

Silvio Del Buono

Francesca Ferrera

Luigi Gambino

Alberto Pandolfo

Katia Piccardo

Elena Putti

Angelica Radicchi

Pippo Sergio Rossetti

Armando Sanna

Lucina Torretta

Claudio Villa

Candidati collegio di Savona:

Mauro Righello

Alessandra Gemelli

Roberto Arboscello

Ilaria Pietropaolo

Massimo Niero

Candidati collegio di Imperia:

Annina Elena

Andrea Gorlero

Enrico Ioculano

Claudia Regina

Candidati collegio di La Spezia:

Davide Natale

Francesca Castagna

Ilario Agata

Fabrizia Pecunia

Pieraldo Canessa