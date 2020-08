Simona Saccone (FdI) contro i negazionisti del Covid: "Il virus c'è, serve rispettare le regole per continuare a svolgere una vita normale"

Continua a permeare il dibattito politico, non solo a livello regionale, la situazione epidemiologica in Italia. Al centro della discussione negli ultimi giorni è stata l'ordinanza di chiusura dei locali da ballo a seguito del rialzarsi dei contagi giornalieri.

Sull'argomento, scagliandosi innanzitutto contro i cosiddetti "negazionisti", è stata la candidata di Fratelli d'Italia alle prossime regionali Simona Saccone: "Il virus esiste, e serve fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per difendere il prossimo, soprattutto le persone affette da patologie pregresse per le quali ora la medicina ha una cura, ma che rendono le persone molto più deboli e decisamente più soggette a essere attaccate dal Covid19. Se queste finisco in terapia intensiva il percorso di guarigione è più difficile. Quindi anche se noi ci sentiamo molto forti della nostra salute, dobbiamo ricordare che vicino possiamo sempre avere persone già sottoposte a cure per altri problemi ed è importante, anzi importantissimo, proteggere loro e i più anziani. Chiunque dica che il virus non esiste dice una falsità, basta ascoltare il proprio medico, vedere quante persone sono morte oppure hanno perso un loro caro. Dobbiamo quindi avere il tatto e il buon gusto di smetterla di dire che il virus non c'è".

"Abbiamo sicuramente fatto molto rimanendo in casa in primavera, e questo ha fatto sì che riuscissimo a contenere il virus. Il problema ora è il venirsi a creare di diverse situazioni con assembramenti in grado di riportare a correre il contagio. Dobbiamo continuare a stare attenti, vivere sicuramente la nostra vita in modo 'normale' ma rispettando semplici regole, le quali fossero state rispettate fino ad oggi, ora non ci troveremo con la chiusura delle discoteche" continua la candidata savonese.

L'invito nel rispettare certi comportamenti per evitare il ritorno di alcune chiusure è quindi ai più giovani: "Per loro è normale, fisiologico, creare una compagnia, unirsi. E' quindi a loro che bisogna chiedere un pochino in più di attenzione per far sì che il virus rimanga contenuto e tutti ti possa continuare a vivere, lavorare, andare a scuola e proseguire la proprio vita 'normalmente'".

Quelle di quest'oggi intanto sono parole che giungono nella veste di capolista provinciale, ruolo affidatole dai vertici regionali del partito che fa capo a Giorgia Meloni: "E' una lista composta da persone molto capaci che sicuramente sapranno far crescere il nostro partito in provincia. Per me è un grande onore oltre che un piacere essere stata scelta quale capolista, in quanto questo ruolo è un riconoscimento al lavoro svolto che cercherò di portare avanti nel miglior modo possibile nel tempo che rimane per la campagna elettorale. Sono molto contenta della lista presentata, nella quale sono rappresentate tutte le zone della nostra provincia e quindi penso che tutti insieme potremmo fare un attimo lavoro e portare a buone percentuali il partito".