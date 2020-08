Varazze, il presidente Toti con il candidato Bozzano in visita alle colonie Dunant

Il presidente della Regione Giovanni Toti dopo la tappa a Vado Ligure e ad Albisola Superiore ieri pomeriggio, con il candidato della sua lista Alessandro Bozzano, ha fatto un tour prima a Varazze per incontrare operatori turistici, commercianti e cittadini e poi ha visitato la Colonia Marina della Cri «Henry Dunant» struttura che ha riaperto domenica 14 giugno.

«Si tratta di un progetto unico, ideato e portato avanti anno dopo anno dal Comitato Locale CRI di Varazze, nonostante l’emergenza coronavirus – sottolinea Alessandro Bozzano - Situata all’inizio della Passeggiata Europa e a poca distanza dal Parco Naturale è stata creata una vera e propria spiaggia aperta a tutti i soci Croce Rossa e destinata principalmente all’aiuto e all’accompagnamento di tutti i disabili, normalmente impossibilitati all’ingresso in autonomia in acqua».

L’impianto è composto da strutture all’avanguardia per l’accoglienza di tutte le categorie di persone, dai disabili fisici agli anziani e anche alle mamme con passeggini.

La colonia marina «Henry Dunant» è stata premiata dalla Regione Liguria, risultando essere l’unica spiaggia per ipovedenti, dotata infatti di una propria mappa tattile in linguaggio braille e di un percorso tattile a terra per permettere anche a chi è normalmente impossibilitato, di accedere alla spiaggia e al mare in completa autonomia, sempre sotto il controllo dei bagnini sul posto.