Porto Vado, via al restyling del fronte mare: progetto da oltre 2 milioni di euro (VIDEO)

Via al restyling del fronte mare di Porto Vado per un importo totale di 2 milioni. Ieri è stato approvato in consiglio comunale a Vado Ligure il progetto che riqualificherebbe un'area che collegherebbe così Zinola, le Murate, fino ad arrivare a Porto Vado e a Bergeggi.

"Abbiamo trovato le risorse per rifare tutto il fronte mare in quanto c'è ancora uno spazio composto da baracche e comunque con altre situazioni particolarmente degradate, verranno completamente demolite e verrà ristrutturata l'area" spiega il sindaco Monica Giuliano.

"Investimenti importanti che danno un segnale diverso, di un passaggio a davvero un'epoca dove ci sarà una forte urbanizzazione produttiva ma al contempo ci saranno spazi pubblici che verranno destinati alla nostra collettività e non solo" ha proseguito la prima cittadina vadese.

"Un progetto che ha l'ambizione di riqualificare l'area e di rendere più efficiente e funzionale le attività che storicamente sono insediate in quella zona, con la proposta di recupero di spazi dedicati proprio a quelle attività radicate nel territorio" ha continuato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi.

Dopo la valutazione della conferenza dei servizi, verranno assegnati i lavori e verrà avviato il cantiere probabilmente a inizio 2021.