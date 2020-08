Sanità in Liguria, la Cgil di Savona amara: "A questa Giunta mancano idee e competenze"

" L’epidemia Covid in Liguria ha avuto conseguenze pesanti. Siamo tra le Regioni che peggio hanno reagito e dove hanno perso la vita oltre 1500 persone. Il dibattito che si sta sviluppando a livello nazionale (ed europeo) conferma che hanno resistito meglio alla crisi i sistemi sanitari a prevalenza pubblica e quelli con un fortissimo presidio del territorio. Esattamente ciò che, come sindacato, proponiamo da tanto, troppo tempo anche qui in Liguria " spiegano in una nota il segretario provinciale Andrea Pasa e il segretario di Spi Fausto Da Bove.

Diversi i temi trattati, dalle privatizzazioni alla gestione dell'emergenza Coronavirus passando per le nuove assunzioni, nel comunicato dove, affermano dal sindacato, viene descritta " la c ronaca di un fallimento annunciato sia negli ospedali che nel territorio ".

E' una nota amara e dura allo stesso tempo quella diramata in mattinata da Cgil e dal suo ramo dedicato alla sanità, Spi, che affronta il tema della sanità in Liguria.

" Così abbiamo assistito, durante l’emergenza, al ricorso massiccio all’ospedalizzazione e ad ulteriori pesanti ricadute in un territorio già fortemente in difficoltà. Ricadute che hanno colpito in particolare le persone più fragili, costrette in strutture a causa della loro non autosufficienza, che hanno pagato il prezzo più alto insieme ai lavoratori del settore. Le carenze nella fornitura dei dispositivi di sicurezza, che hanno provocato contagi tra le lavoratrici e i lavoratori del settore, e l’incapacità di pianificare le attività di prevenzione, screening e tamponi, hanno avuto un ruolo rilevante. Se si è evitata l’ecatombe è solo ed esclusivamente per la professionalità, la dedizione e l’attaccamento di tutti i lavoratori del settore: medici, infermieri, oss, eccetera ".

" Dopo anni di denuncia, di richieste e sollecitazioni, abbiamo ottenuto un confronto con l’assessore interessato che si è concluso poche settima fa, con l’obiettivo di sollecitare per l’autunno, in caso il virus tornasse a far paura, soluzioni efficaci, potenziamento dell’assistenza domiciliare, predisposizione di un’efficace campagna vaccinale, revisione del ruolo dei Medici di Medicina Generale. Dal confronto ancora nessuna risposta. Nessun ripensamento, conferma del percorso di privatizzazione degli ospedali di Cairo Montenotte, Albenga e, purtroppo, nessuna idea per il futuro ".

" Nel frattempo le assunzioni procedono a rilento per l’incapacità dei vertici di Alisa di organizzare i concorsi e le selezioni, i lavoratori non ce la fanno più e i cittadini rinunciano alle cure o sono costretti a rivolgersi al privato o in altre Regioni ".

"Tutto questo nella regione più 'anziana' del paese e le relative ricadute in termini di persone affette da patologie croniche, non autosufficienti, in un territorio articolato, spesso non semplice e con molte criticità a partire da quella dei collegamenti. In questo senso la Liguria dovrebbe essere una regione pilota in tema medicina ed assistenza territoriale con specifiche sperimentazioni, progetti pilota, capacità di rispondere alle esigenze di una fascia di popolazione con queste caratteristiche in un territorio tanto complesso. Invece poco o nulla!" continuano.

"Abbiamo provato dall’inizio alla fine della legislatura a confrontarci per cambiare le cose. Ora l’assessore non può più dire che mancano le risorse, i soldi per investire ci sono, prendiamo atto che, sulla sanità, a questa Giunta mancano proprio le idee e le competenze. Nel frattempo anche la Corte dei Conti ha bocciato la strategia regionale in fatto di sanità, con un disavanzo complessivo di 64 milioni di euro: il peggior disavanzo dopo quello del Molise".