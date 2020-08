Un nuovo “look” per Albenga: da metà settembre sarà sostituito l’arredo urbano

È stato sottoscritto oggi dal Comune di Albenga il contratto con la nuova ditta appaltatrice (Cibra srl) vincitrice del bando di gara relativo al progetto per la concessione del servizio di fornitura, installazione, manutenzione e gestione impianti pubblicitari di arredo urbano, segnaletica direzionale pubblica e privata e toponomastica.

Il posizionamento del nuovo arredo urbano inizierà dal prossimo 15 settembre e avverrà attraverso un cronoprogramma concordato sia con il Comune che con l’ex concessionario Ops che provvederà a rimuovere gli attuali arredi in modo da limitare al massimo eventuali disservizi.

"Ringrazio le ditte Cibra e Ops per la collaborazione dimostrata con il Comune di Albenga - afferma il sindaco Riccardo Tomatis - In questi giorni sono stati rimossi alcuni cestini dei rifiuti che abbiamo già provveduto a sostituire con altri provvisori i quali saranno utilizzati in futuro qualora si dovessero verificare esigenze specifiche. La ditta Cibra srl provvederà ad installare in tutta la nostra città il nuovo arredo urbano a partire dal 15 settembre e sono certo che grazie alla collaborazione di tutti riusciremo ad arrecare meno disagio possibile ai nostri cittadini e a migliorare sempre più la città dal punto di vista estetico e funzionale".

In particolare la ditta si impegna ad offrire la fornitura e posa di un quantità dei seguenti impianti non inferiore a:

A) n. 8 pensiline di attesa bus

B) n. 30 paline fermata bus

C) n. 308 transenne parapedonali

D) n. 59 cestini portarifiuti

E) n. 30 cestini raccolta deiezioni canine

F) n. 7 orologi;

G) n. 29 porta biciclette;

H) n. 10 quadro informativo toponomastico,

I) n. 23 impianti per affissioni necrologi con sovrastante spazio pubblicitario

J) n. 1000 preinsegne commerciali

K) n. 53 bachéche bifacciali con vetrine apribili

L) n. 350 impianti di segnale nome strada non di proprietà comunale

M) n. 48 impianti di segnali turistici, di territorio e di pubblico interesse

N) n. 1 termometro

O) n. 1 tabellone elettronico a led in Piazza del Popolo contenente anche messaggi istituzionali