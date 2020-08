A Mondovì Breo torna il “Fuori Tutto”

Per il quarto anno consecutivo torna il “Fuori Tutto”. Sabato 22 e domenica 23 agosto 2020, a Mondovì, l'appuntamento organizzato da commercianti, bar, vinerie e ristoranti di Mondovì Breo che propongono gli 'affari di fine stagione' in coincidenza con la fine del periodo dei saldi estivi.



Due giornate ideali per conoscere le attività del centro commerciale naturale che trasformano le vie e le piazze del borgo storico in una vera e propria festa dello shopping. L'evento è particolarmente apprezzato dai clienti e dai numerosi turisti che, in questo periodo, trascorrono le loro vacanze nel Monregalese, unendo il passeggio tra le vetrine alle visite culturali.



L’area interessata è quella del quartiere di Breo, dalle Piazze Santa Maria Maggiore, San Pietro e Cesare Battisti; via Piandellavalle, via Sant'Agostino, via Beccaria, vicolo del Moro e corso Statuto. Il “Fuori Tutto” è organizzato dai Commercianti del Centro Storico in collaborazione con l'associazione La Funicolare.



Ecco nel dettaglio l'elenco delle attività aderenti: Mimosa, Re Artù Junior, Re Artù, Souvenir, Viavai, Gianni Boutique, Shu, Gran Caffé Aragno, Libreria Monregalese, Il Papiro, Primigi, Chiva's, Sisto Quarto, Il Pane e Le Rose, Pasticceria Comino, Levi's, Ottica Niba, Okra Store, San Pietro, La Gatta, Linea Pelle, Swarowsky, Giusy Profumi, Rogi Pellicceria, La Boutique, L'elettrica, Bahman, Nallino Carni, Cornici Costamagna, Universo Party, Barianna, Fancy Abbigliamento, Proposte Abbigliamento, Libreria Confabula, Sporting Abbigliamento, Polvere Di Stelle, Graziella Abbigliamento, La Fattoria Di Penny, Rebo Tessuti, Kebab Bella Istanbul, Botta & B.