Albenga, il consiglio dei Cittadini Stanchi: "In Regione votate chi crede nella sanità pubblica"

In vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre prossimi, il gruppo albenganese dei Cittadini Stanchi esprimono alcune considerazioni, di carattere sociale e non politico come è nella loro natura.

Commentano i portavoce del gruppo: “Come è noto, noi Cittadini Stanchi siamo apolitici, apartitici e non schierati. Siamo nati solo per tutelare Albenga, i suoi servizi, il suo decoro, per il bene della città e dei cittadini. Per questo motivo non daremo indicazioni di voto. Il comprensorio ingauno, sia nella città, sia nei Comuni vicini, ha la fortuna di avere presenti nelle varie liste tanti candidati, tutti estremamente competenti e preparati”.

“L’unica cosa che chiediamo ai nostri concittadini – dichiarano i Cittadini Stanchi – è questa: se avete un vostro candidato di riferimento incontratelo e chiedetegli apertamente e fermamente come si pone nei confronti della sanità locale. Fin dalla sua nascita, infatti, il gruppo dei Cittadini Stanchi ha nei suoi obiettivi la tutela della sanità pubblica, il diritto alla cura per chiunque, senza cittadini di serie A o di serie B, ed il mantenimento di tutti i servizi dell’ospedale di Albenga, una struttura d’eccellenza, moderna e all’avanguardia, inaugurata da pochi anni. Quindi vi chiediamo di sostenere quei candidati che si impegneranno per garantire tutti questi punti”.