Anguria e melone, gli alleati dell’estate. Scopri perché portarli in tavola con Fab SMS

Nella stagione più calda dell’anno l’ideale è ricorre a una dieta fatta principalmente di piatti freddi, che non necessitino di cotture, come le sfiziose insalatone e la frutta, dai colori variopinti e ricca d’acqua. In particolare, non sarebbe estate senza anguria e melone che, oltre a garantire idratazione e tanti benefici principi nutrivi, aiutano il corpo a difendersi dall’afa. Con Fab SMS scopri nelle prossime righe tutte le proprietà di questi due frutti!Anguria e melone, i freschi frutti estivi Oltre ad avere un sapore delizioso, sia l’anguria sia il melone sono frutti estremamente ricchi di acqua: la prima ne contiene circa il 90%, mentre il melone il 95%. Per questo contribuiscono a idratare l’organismo con gusto, durante le giornate più calde. Un’altra importante e benefica caratteristica che accomuna l’anguria al melone è il fatto che entrambi hanno un basso apporto calorico: il melone circa 60 calorie con una porzione media, mentre l’anguria circa 30.I benefici dell’anguria L’anguria (o cocomero) è il frutto estivo per eccellenza, uno dei più dissetanti, rinfrescanti e ricchi d’acqua. Contiene licopene, un antiossidante naturale, e notevoli quantità di potassio e magnesio, fondamentali nella stagione calda per contrastare la ritenzione idrica e favorire la disintossicazione del corpo. Il suo apporto calorico è molto contenuto, tanto da essere presente in molte diete dimagranti, e aiuta a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue. Oltre al betacarotene e a numerosi sali minerali, l’anguria contiene la citrullina, un amminoacido che aiuta a prevenire l’ipertensione, e stimola la produzione di serotonina, utile a favorire sonni tranquilli.Perché scegliere il melone Il melone è un frutto da consumare in abbondanza, anche grazie alle sue proprietà idratanti e all’apporto di antiossidanti, sali minerali, vitamina C e folati. Questo frutto è una riserva di betacarotene, in grado di stimolare la produzione di melanina e di donare un’abbronzatura ottimale proteggendo l’epidermide dai danni provocati dal sole. Inoltre, la vitamina A, di cui il melone è ricco, esplica un’azione preventiva nei confronti della degenerazione maculare, mentre la zeaxantina contribuisce a mantenere in salute la retina e a proteggere gli occhi dai raggi UV. Anche la vitamina B è presente nel melone: oltre a tonificare, svolge un’azione benefica sull’umore, rinforza le ossa e i denti e contribuisce a contrastare la fame nervosa. La presenza di calcio, fosforo, magnesio e potassio rendono il melone un ottimo integratore naturale contro il caldo.

