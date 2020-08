Borghetto, la Società Nazionale di Salvamento dona tre palloni Ambu al Circolo Nautico "3 Miglia" (FOTO)

Un'importante donazione con l'obiettivo di garantire la massima sicurezza sulle spiagge di Borghetto Santo Spirito. È con questo fine che Daniele Alberigo, direttore della Società Nazionale di Salvamento (sezione di Borghetto Santo Spirito, delegato anche per i comuni di Ceriale, Loano, Pietra Ligure e Borgio Verezzi), ha consegnato nella giornata di ieri tre palloni Ambu (strumento utilizzato dai soccorritori per il supporto dell'attività respiratoria e come manovra nella rianimazione) al Circolo Nautico "3 Miglia" di Borghetto Santo Spirito.

"Si tratta di tre strumenti di diversa misura: per adulti, per il soccorso pediatrico e anche per quello neonatale - spiega Alberigo - il nostro obiettivo è quello di arrivare a creare in ogni zona del nostro comprensorio dei veri e propri punti di riferimento per il soccorso dove trovare una strumentazione ancora più completa rispetto a quelle in dotazione, come stabilito dalle ordinanze, agli stabilimenti balneari: un incremento dei dispositivi di sicurezza in linea con quanto stabilito dalla normativa UNI 11745 (vedi allegato)sul monitoraggio delle aree di balneazione".