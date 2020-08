Savona, bivacchi e ubriachezza: daspo urbano della polizia locale a tre clochard

Nella serata di ieri a Savona in seguito ad un controllo nel quartiere di Santa Rita, in piazza delle Nazioni e in via Leopardi effettuato dalla polizia locale insieme alla polizia di Stato, sono stati comminati tre daspo urbano a tre clochard.

Il trio, due cittadini stranieri e un italiano, ubriachi, bivaccavano nei giardini e gli agenti hanno provveduto a sanzionarli.

Dovranno inoltre allontanarsi per 48 ore dal comune capoluogo.

Lo scorso 13 agosto ad altri tre senza tetto, due uomini e una donna, posizionati in via Paleocapa, era stato comminato il daspo.