Savona, nota i carabinieri e butta per terra un involucro di hashish in piazza del Popolo: arrestato 33enne

Non si placa la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti dei Carabinieri della Compagnia di Savona. Dovrà infatti rispondere di detenzione sostanza stupefacente ai fini di spaccio E.T.D., il marocchino di 33 anni arrestato ieri dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile.

Nel primo pomeriggio di ieri, durante un controllo in Piazza del Popolo, una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile notava E.T.D., a loro già noto, girovagare tra gli alberi della piazza.

Alla vista dei militari l’uomo gettava a terra un involucro e iniziava a darsi alla fuga, venendo però subito raggiunto e fermato. L’involucro recuperato conteneva 13 stecche di hashish pronte per lo smercio per un peso complessivo di 45 grammi, pertanto per lui sono scattate subito le manette.

Dopo le formalità di rito l’uomo è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Savona e comparirà stamattina, nel rito “per direttissima” davanti al giudice. I controlli nelle aree sensibili della città proseguiranno anche nei prossimi giorni.