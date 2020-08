Motocicletta contro un furgoncino da trasporto leggero. L'incidente si è verificato attorno alle 14.30 a Ceriale in via Pineo, poco lontano dal supermercato Lidl.

Non gravi i conducenti dei due veicoli, trasportati entrambi per accertamenti in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dai militi della Croce Rossa Ceriale e della Croce Bianca Borghetto Santo Spirito.