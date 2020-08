Spotorno, i bambini del micronido “Gli Orsetti” e la loro estate “speciale”

Anche per questa stagione estiva il micronido comunale “Gli Orsetti” di Spotorno, nonostante l'emergenza e le conseguenti restrizioni è riuscito ad offrire ai più piccoli un'estate di emozioni, giochi, sole e attività.

Con prudenza e organizzazione sono stati ripensati gli spazi e le proposte, alle uscite in spiaggia sono state sostituite le esplorazioni per il paese. Sono invece rimasti i punti forti del servizio: la grande terrazza attrezzata e i giochi che nebulizzano acqua! Tutto questo sempre sotto la supervisione delle educatrici Natalia Veirana ed Elisa Sguerso di Coopearci, attente e professionali come sempre.

I bimbi del micronido, in collaborazione anche con il centro estivo comunale, sono usciti come "turisti" ad ammirare, conoscere ed esplorare il loro paese e gli scorci più suggestivi.

Hanno poi realizzato disegni e acquerelli ricordo che sono esposti presso la Casa del Turismo nei giardini centrali di Spotorno.

Ricordiamo infine che il servizio micronido è rivolto ai bambini di età compresa fra 9 e 36 mesi ed è un servizio operativo tutto l’anno. Per qualsiasi informazione ed iscrizioni contattare l’ufficio servizi sociali al numero 019.7415073.