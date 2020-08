Regionali, depositate le liste della Lega in Liguria: 30 candidati ai nastri di partenza

“Questa mattina abbiamo depositato le liste della Lega in tutte le circoscrizioni della Liguria. Assolte le formalità, oggi parte ufficialmente la campagna elettorale, che sarà faticosa, al caldo come mai nella storia della Repubblica, ma che ha un doppio importante obiettivo: la Lega primo partito in Liguria per dare continuità e solidità al buon governo della Regione e mandare l'avviso di sfratto al governo abusivo di Roma.

Rivolgo a tutti i nostri 30 candidati, che presenteremo ufficialmente lunedì a Genova insieme al presidente Toti e al sindaco Bucci, un grande in bocca al lupo per il lavoro intenso sul territorio che li attende, con la consapevolezza che tutti i nostri candidati metteranno cuore, testa e tantissima passione al servizio dei cittadini e della nostra amatissima Liguria”. Lo dichiara il deputato e segretario regionale della Lega Liguria Edoardo Rixi.

Collegio di Genova: Franco Senarega, Sonia Viale, Federico Bertorello, Francesco Biamonti, Vanessa Boggiano, Andrea Carratù, Francesca Corso, Francesca Fassio, Lorella Fontana, Claudio Garbarino, Sandro Garibaldi, Natale Gatto, Elisabetta Marinelli, Ilaria Murmura, Sonia Paglialunga, Alessio Piana.

Collegio di Savona: Stefano Mai, Brunello Brunetto, Maria Maione, Roberto Sasso del Verme, Maria Zunato.

Collegio di Imperia: Alessandro Piana, Monica Gatti, Marco Medlin, Mabel Riolfo.

Collegio di Spezia: Gianmarco Medusei, Lorenzo Brogi, Luigina Cademarchi, Costantino Eretta, Giulia Giorgi.