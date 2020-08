Alassio, arrestati dai carabinieri due 26enni in possesso di hashish: decisivo il fiuto del cane Obelix

I Carabinieri della radiomobile di Alassio, nel corso del controllo del territorio, nella notte odierna, hanno proceduto all’arresto di due cittadini nordafricani i quali, all’esito di una perquisizione veicolare, sono stati trovati in possesso di un panetto di hashish di quasi un etto ed un bilancino, funzionale all’attività di spaccio.

L’attività è avvenuta durante una operazione di polizia finalizzata al contrasto dello spaccio di droga.

I due cittadini, di fatti, si sono subito innervositi durante le varie vasi della verifica dei documenti e tale atteggiamento non è sfuggito alla curiosità dei militari operanti, i quali dopo un accurato controllo del loro mezzo hanno trovato la droga. Per loro è scattata l’accusa di detenzione ai fini di spaccio; abitano in provincia di Cuneo, hanno 26 anni e stamattina ci sarà l’udienza di convalida a Savona.

Determinante durante le operazioni di perquisizione il fiuto del Cane Obelix (nucleo cinofili di Villanova d’Albenga), il quale con il suo conduttore nuovamente ha colpito.

Anche in questo fine settimana continuerà il presidio del territorio a cura di tutti i comandi dipendenti, che dispiegheranno le rispettive pattuglie nei posti sensibili e zone di interesse operativo, coadiuvati dal nucleo cinofili di Villanova d’Albenga.