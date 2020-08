Ad Albenga debuttano la granita e il sorbetto al gusto "Cuore di Bue"

Uno dei simboli dell’agricoltura albenganese, il pomodoro cuore di bue, diventa un sorbetto. L’esperimento pienamente riuscito è frutto della sinergia tra il gelatiere Roberto Galligani (della Casa del Gelato, pluripremiato in vari contesti di livello nazionale) e lo chef Federico Scardina.

Ieri sera, 21 agosto, il viale Martiri della Libertà di Albenga è stato animato da una festa (sempre nel pieno rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e di contenimento del virus) con mercatino dell’artigianato al pomeriggio e musica dal vivo alla sera. E in questo contesto, davanti all’Hostaria del Viale, Galligani e Scardina hanno sorpreso i passanti offrendo una degustazione di questo prodotto così originale.

La coppetta si presentava con il rosso vivace di questo sorbetto-granita affiancato da un quadratino di focaccia, arricchito da un ricciolo di spuma di burrata e decorato con due capperi e poche gocce di olio al basilico. Spiegano gli autori: “Abbiamo voluto ricreare le sensazioni di un piatto tipicamente estivo come la caprese, ma rivisitato”.

E le sensazioni al palato sono sorprendenti, piacevoli ed inebrianti: sembra di sentire tutti i profumi della Piana Ingauna e del suo entroterra, quello dei pomodori, quello del basilico, quello degli uliveti, ma al tempo stesso evoca anche sensazioni esotiche, potrebbe ricordare un gazpacho spagnolo o un cocktail Bloody Mary ma senza la nota alcolica.

Il team Galligani-Scardina aveva già trasformato l’asparago violetto e il carciofo di Albenga in gelati utilizzabili per realizzare piatti ricercati e sorprendenti; un altro gelatiere ingauno aveva realizzato invece il gelato alla zucchina trombetta. Commenta Galligani: “A questo punto dei quattro simboli di Albenga mancava all’appello solo il cuore di bue, non potevamo non raccogliere la sfida!”

Ma Galligani e Scardina di sfide di questo tipo, in passato, ne hanno raccolte tante. Ci raccontano di quando, ad un evento di rilievo nazionale, avevano portato “La colazione ligure” rivisitata e destrutturata: l’immancabile trancio di focaccia, gelato alla cipolla e spuma di caffè. L’azzeccato contrasto tra le note dolci e sapide della cipolla e amare del caffè era stato un vero successo tra i presenti. In altre circostanze hanno sperimentato le “trasformazioni” in gelati o in sorbetti di alcune eccellenze del pescato ligure e persino delle ostriche.