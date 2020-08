Anche Portofino regala un grande successo di pubblico al tenore nolese Davide Pastorino

Sul palco a fine serata il sindaco Matteo Viacava e il vice sindaco Giorgio D'Alia a omaggiare il tenore con un piatto d'argento celebrativo raffigurante il vessillo di Portofino: "Ringraziamo Davide per l'emozione che mi hai trasmesso e che hai trasmesso a tutti, ai tempi del coronavirus non è facile creare libertà di mente alle persone e tu ce l'hai fatta, complimenti" ha affermato il sindaco primo cittadino.

"Questa sera è una vittoria magica, proprio come quella dello Spezia Calcio salito in Serie A, e vedere dal palco la piazza piena, nei pieni rispetti del coronavirus come tutti hanno potuto constatare ha commosso me, il sindaco Viacava ed il vice sindaco D'Alia, grazie Portofino!" ha concluso il tenore Davide Pastorino