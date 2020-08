Tartufo, un alimento non solo prezioso, ma anche molto delicato

Come conservare e mantenere il tartufo

Il tartufo è un alimento dall'inestimabile valore, non soltanto economico, ma anche enogastronomico; con un po' di ingegno è infatti possibile preparare deliziosi piatti a base di tartufo.

Tuttavia oggi non andremo a parlare di ricette e tecniche di preparazione, bensì ci concentreremo su un argomento molto meno discusso, ma fortemente ricercato da chi è alle prime armi con il tartufo: la conservazione. Come conservare il tartufo evitando che perda tutto il suo magico gusto?

Inutile sottolineare la sua fragilità e sensibilità all’ambiente esterno, che se non idoneo è in grado di portarlo rapidamente alla decomposizione; andiamo dunque a metterci insieme ai ripari!

Innanzitutto si consiglia inoltre di riempire per metà il contenitore in cui si conservano i tartufi con del riso crudo, perché ogni giorno si disidrateranno un po'; il riso invece li aiuterà a trattenere più a lungo la loro umidità, in più sarà impregnato del profumo di tartufo, e quindi potrà essere utilizzato per preparare un favoloso risotto al tartufo.

Secondo lo stesso principio, i tartufi possono essere conservati anche in un contenitore con le uova: in soli 2-3 giorni le uova assumeranno anche attraverso il guscio, il profumo del tartufo, e poi potranno essere utilizzate per preparare frittate o altri piatti, dall'aroma molto particolare, ma allo stesso tempo sottile ed elegante.

Un altro modo per conservarli può essere avvolgerli uno per uno in una carta da cucina, priva di solventi e altri additivi chimici, con lo stesso ruolo di ritardare la disidratazione e l'essiccazione dei tartufi.

Non dimenticatevi che la carta inizierà a bagnarsi lentamente, motivo per cui sarà necessario procedere alla sua sostituzione.

Qualsiasi imballo decidiate di adottare, ricordatevi che i tartufi devono essere conservati in frigorifero; solo per la conservazione a lungo termine possono essere conservati nel congelatore, confezionati singolarmente, avvolti in pellicola alimentare o pellicola trasparente, e raschiati direttamente sul cibo senza scongelare, al momento dell'uso.

Perderanno parte del loro aroma dopo lo scongelamento, il loro profumo non risalterà più immediatamente ai nostri recettori olfattivi, nonostante ciò avranno però un buon gusto.

Come utilizzare al meglio i propri tartufi

Un altro modo molto semplice e pratico di conservazione sono i prodotti fatti in casa con il tartufo: da uno o due tartufi si possono ottenere più prelibatezze, che si conservano a lungo.

L'olio infuso con pochi gusci e fette di tartufo è una delle varianti più diffuse, ed è una vera delizia in cucina. Anche il burro al tartufo è anche molto facile da preparare, e congelato può essere conservato a lungo.

Come d’altronde lo è anche il sale aromatizzato al tartufo, il cui gusto risulta semplicemente incredibile al palato.

Sicuramente è la preparazione rapida ideale per tutti coloro che hanno ancora qualche rimasuglio insufficiente per cucinare una portata finale.

Inoltre, il miele aromatizzato al tartufo è un altro ottimo modo per prolungare il piacere provocato dal tartufo, dato che, se conservato in un contenitore ben chiuso, il miele praticamente non scade mai.

Come possiamo dunque dedurre dopo questa guida alla conservazione, il tartufo ha sempre bisogno di un trattamento speciale, nonostante ciò rimane però l’ingrediente preferito da tutte le cucine italiane!

Alcuni consigli finali riguardanti il tartufo

Ora che abbiamo compreso al meglio come conservare, o meglio dire trattare, i nostri tartufi, ci sentiamo in dovere di darvi qualche ulteriore consiglio a riguardo, sopratutto se vi approcciate per la prima volta a questo alimento.

Innanzitutto ricordatevi che non esiste un modo giusto ed un modo sbagliato di preparare il tartufo, come i migliori chef ci dimostrano, è proprio la fantasia che da vita ai migliori preparati.

Successivamente vi ritroverete a dover imparare a dosare la quantità di tartufo utilizzata. Il tartufo, come accennato in precedenza, ha un forte sapore, che nonostante sia molto gradevole, in eccesso potrebbe iniziare ad infastidire i palati più sensibili.

All’ultimo posto, ma sicuramente non per importanza in questa piccola lista di consigli, troviamo il metodo d’acquisto!

Nei mercati paesani sono presenti tartufi di ottima qualità, ciò però non significa che dovete disperarvi se vivete in una grande metropoli come Milano. I tartufi, bianchi o neri che siano, possono essere acquistati anche online, in maniera completamente sicura e legale.