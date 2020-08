Elezioni regionali, Vaccarezza ("Cambiamo!"): "Il centrosinistra ha distrutto la sanità, noi non l'abbiamo ancora salvata ma lo faremo nei prossimi cinque anni"

"La sanità è sicuramente uno dei temi più caldi e sul quale in molti hanno fatto rilievi a questa amministrazione regionale. Se dicessimo che sulla sanità abbiamo fatto tutto quello che pensavamo di fare non è vero: non abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi". Così Angelo Vaccarezza, consigliere regionale uscente e candidato alle prossime elezioni per la Regione con la lista "Cambiamo! Toti presidente".

"La differenza fondamentale tra il centrosinistra e il centrodestra è che il centrosinistra, che ha governato la sanità peggio di noi, ha invece raggiunto tutti i suoi obiettivi ovvero uccidere la sanità del ponente ligure - prosegue Vaccarezza - In pochi anni hanno deaziendalizzato il Santa Corona, chiuso il Pronto Soccorso di Albenga, chiuso il Pronto Soccorso di Cairo Montenotte: distrutto pezzo per pezzo ciò che era impossibile ricostruire perché come tutti sanno per costruire serve tempo mentre per distruggere basta una giornata. Quando siamo arrivati avevamo ben chiaro quello che dovevamo fare: ridare dignità all'ospedale Santa Corona e soprattutto ridare dignità ai due nosocomi di Cairo Montenotte e Albenga, che avevano un punto di primo intervento, per tornare al Pronto Soccorso".

"Ciò significa riportare dietro a queste strutture una serie di servizi, tolti negli anni dal centrosinistra, che noi dovevamo ridare. Il paradosso di questi anni è che siamo arrivati con un ospedale di Albenga tenuto in piedi da un privato convenzionato, messo lì dentro dal centrosinistra, che noi abbiamo ritenuto di sollevare dall'incarico perché non aveva centrato gli obiettivi. Il centrosinistra, che ha riempito le piazze dicendo che il privato convenzionato era l'unica possibilità per salvare l'ospedale di Albenga, quando noi abbiamo presentato il progetto dicendo che il privato convenzionato è l'unica possibilità per salvare gli ospedali di Cairo e Albenga e riaprire i Pronto Soccorso, ha invece riempito le piazze per dire che tale soluzione è la morte della sanità pubblica. A parte l'incoerenza, che a questo punto è voluta pensando che la gente non lo capisca, è anche evidente che il loro disegno fosse un altro. Il nostro è quello di tornare ad una sanità savonese con quattro ospedali, mai abbiamo pensato di chiuderne qualcuno al contrario di quanto fatto da loro, tenendo l'unico D.E.A. di secondo livello in provincia di Savona, quello di Pietra Ligure".