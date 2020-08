Il curriculum politico del candidato di Fratelli d'Italia alle Regionali 2020 Renato Scosceria

Tra i candidati per la provincia di Savona nelle liste reginali di Fratelli d'Italia ci sarà l'avvocato savonese Renato Scosceria.

Una lunga esperienza politica la sua, nata fin da giovane quando ha fatto parte delle Organizzazioni della Destra Politica.

La sua passione lo ha portato poi a costituire a Savona e provincia il Partito di Alleanza Nazionale del quale è stato presidente ininterrottamente per dieci anni, facendo parte altresì dell'Assemblea Nazionale.

Nel suo curriculum può vantare la carica di consigliere comunale a Savona e a Finale Ligure.

Viene poi eletto consigliere regionale in Liguria con Alleanza Nazionale. In tale ambito ha ricoperto inoltre le cariche di segretario dell'Ufficio di Presidenza e di presidente della Commissione per gli Affari Comunitari.

L'impegno politico e amministrativo di Renato Scosceria in quegli anni viene ufficialmente attestato dal sito ufficiale della Regione Liguria dal quale risulta l'elenco delle innumerevoli attività legislative, interpellanze, interrogazioni e mozioni da lui promosse e trattate durante il suo mandato a favore della collettività della provincia di Savona e ligure.

La sua iniziativa politica lo ha portato a presentare: 24 proposte di deliberazione, 23 proposte di legge, 19 interrogazioni con risposta in aula, 1 interrogazione con risposta in commissione, 191 interpellanze, 38 mozioni e 94 ordini del giorno in aula.