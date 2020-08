Regionali 2020, "Big Ben" ha detto stop: ecco le liste dei candidati alla presidenza della Regione Liguria

Il tempo è scaduto e, citando Enzo Tortora nell'indimenticato Portobello, "Big Ben ha detto stop".

Le porte del tribunale hanno da poco chiuso i battenti, come previsto dal regolamento per le elezioni, e le liste dei candidati alla prossima presidenza della Regione Liguria hanno presentato le proprie liste, fugando così gli ultimi dubbi su tutti i candidati consiglieri. Ora la parola passerà alla Commissione Elettorale della Prefettura per le verifiche necessarie a rendere il tutto effettivo.

Sono sette gli aspiranti alla carica di governatori della Liguria per la prossima legislatura, l'undicesima della storia ligure. A sostenere la candidatura del presidente uscente Giovanni Toti sarà il centro destra con le liste di Cambiamo, Lega, Liguria Popolare-Forza Italia-Polis, Udc e Fratelli d'Italia.

Ferruccio Sansa è il candidato designato dal centro sinistra sostenuto dalla propria lista civica "Sansa Presidente" unitamente a PD, Articolo Uno, Linea Condivisa, Europaverde e dal Movimento 5 Stelle.

In corsa anche il professore Aristide Massardo con una coalizione formata da Italia Viva, +Europa e Partito Socialista, oltre ad alcuni esponenti della società civile.

Due le candidate allo scranno più alto di Piazza de Ferrari con un passato nel M5S: si tratta di Alice Salvatore ed il suo "ilBuonsenso" e di Marika Cassimatis, sostenuta dalla lista civica "Base Costituzionale".

Dal ponente della Regione invece arrivano le candidature di Giacomo Chiappori per "Grande Liguria" e di Carlo Carpi, appoggiato da alcune associazioni come i radicali del GRAF e "Nessuno tocchi Caino". Quest'ultimo, così come Marika Cassimatis, la quale non ha ancora svelato i nomi, non ha presentato alcun candidato nella provincia di Savona.

Il 21 è la mattina di lunedì 22 settembre fino alle ore 15 i cittadini sono chiamati ad esprimersi anche sulla proposta di modifica costituzionale attraverso il referendum sul taglio dei parlamentari.

E’ una modifica sostanziale attraverso la quale si dimezza il numero dei senatori e si riduce drasticamente il numero dei deputati.

Il quesito è sull’approvazione di tale progetto oppure il diniego, quindi i cittadini dovranno porre una croce sul SI se concordano sulla riduzione dei parlamentari oppure sul NO se la propria opinione è contraria al progetto.

Il referendum è valido a prescindere dal numero di elettori che si presenteranno per votare, perciò non esiste un quorum, il referendum sarà valido qualunque sia la percentuale di votanti.

Ecco i candidati lista per lista in provincia di Savona (in aggiornamento):

Toti - "Cambiamo!"

Angelo Vaccarezza

Alessandro Bozzano

Caterina Garra

Lorenza Giudice

Patrizia Lanfredi

Toti - "Lega"

Stefano Mai

Roberto Sasso Del Verme

Brunello Brunetto

Maria Zunato

Maria Maione

Toti - "Liguria Popolare - Forza Italia"

Pietro Balestra

Eraldo Ciangherotti

Doriana Rodino

Fabrizio Ghione

Valeria Grippo Palmieri

Toti - "Fratelli d'Italia"

Simona Saccone

Renato Scosceria

Barbara De Stefani

Diego Distilo

Francesco Garofano

Toti - "UDC"

Maria Luisa Formento

Rosario Merenda

Monica Pinna

Eugenio Lanfranco

Caterina Pera

Sansa - "Lista Civica Sansa Presidente"

Gloria Bardi

Jan Casella

Giovanni Durante

Germano Gadina

Danila Satragno

Sansa - "PD-Articolo 1"

Mauro Righello

Alessandra Gemelli

Roberto Arboscello

Ilaria Pietropaolo

Massimo Niero

Sansa - "MoVimento 5Stelle"

Andrea Melis

Andrea Traverso

Nicoletta Gugliemo

Rodolfo Sanna

Isabella Parini

Sansa - "Linea Condivisa"

Rita Lasagna

Nello Balzano

Claudia Rossi

Giacomo Buscaglia

Dilvo Vannoni

Sansa - "Europaverde"

Rossella Braschi

Mauro Brunetti

Giuliano Ratti

Annunziata Santoro detta Fioretta

Fabio Tanghetti

Massardo - "Lista Massardo Presidente"

Barbara Pasquali

Sara Badano

Carlo Frumento

Vincenzo Munì

Massimo Giachero

Salvatore - "ilBuonsenso"

Alice Salvatore

Marco De Ferrari

Chiappori - "Grande Liguria"