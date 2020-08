Regionali 2020, "Big Ben" ha detto stop: ecco le liste dei candidati alla presidenza della Regione Liguria

Il tempo è scaduto e, citando Enzo Tortora nell'indimenticato Portobello, "Big Ben ha detto stop".

Le porte del tribunale hanno da poco chiuso i battenti, come previsto dal regolamento per le elezioni, e le liste dei candidati alla prossima presidenza della Regione Liguria hanno presentato le proprie liste, fugando così gli ultimi dubbi su tutti i candidati consiglieri. Ora la parola passerà alla Commissione Elettorale della Prefettura per le verifiche necessarie a rendere il tutto effettivo.

Sono sette gli aspiranti alla carica di governatori della Liguria per la prossima legislatura, l'undicesima della storia ligure. A sostenere la candidatura del presidente uscente Giovanni Toti sarà il centro destra con le liste di Cambiamo, Lega, Liguria Popolare-Forza Italia-Polis, Udc e Fratelli d'Italia.

Ferruccio Sansa è il candidato designato dal centro sinistra sostenuto dalla propria lista civica "Sansa Presidente" unitamente a PD, Articolo Uno, Linea Condivisa e dal Movimento 5 Stelle.

In corsa anche il professore Aristide Massardo con una coalizione formata da Italia Viva, +Europa e Partito Socialista, oltre ad alcuni esponenti della società civile.

Due le candidate allo scranno più alto di Piazza de Ferrari con un passato nel M5S: si tratta di Alice Salvatore ed il suo "ilBuonsenso" e di Marika Cassimatis, sostenuta dalla lista civica "Base Costituzionale".

Dal ponente della Regione invece arrivano le candidature di Giacomo Chiappori per "Grande Liguria" e di Carlo Carpi, appoggiato da alcune associazioni come i radicali del GRAF e "Nessuno tocchi Caino". Quest'ultimo, così come Marika Cassimatis, la quale non ha ancora svelato i nomi, non ha presentato alcun candidato nella provincia di Savona.

Il 21 è la mattina di lunedì 22 settembre fino alle ore 15 i cittadini sono chiamati ad esprimersi anche sulla proposta di modifica costituzionale attraverso il referendum sul taglio dei parlamentari.

E’ una modifica sostanziale attraverso la quale si dimezza il numero dei senatori e si riduce drasticamente il numero dei deputati.

Il quesito è sull’approvazione di tale progetto oppure il diniego, quindi i cittadini dovranno porre una croce sul SI se concordano sulla riduzione dei parlamentari oppure sul NO se la propria opinione è contraria al progetto.

Il referendum è valido a prescindere dal numero di elettori che si presenteranno per votare, perciò non esiste un quorum, il referendum sarà valido qualunque sia la percentuale di votanti.

Ecco i candidati lista per lista in provincia di Genova (in aggiornamento):

Toti - "Cambiamo!"

Ilaria Cavo

Laura Lauro detta Lilli

Stefano Anzalone

Federico Bogliolo

Giovanni Boitano

Bettina Bolla

Dario Capurro

Domenico Cianci

Caterina Cosini

Mirylory Antonella Lai detta Mary

Ylenia Mocci detta Ilenia

Patrizia Marchesini

Roberto Romano

Franca Garbarino

Alberto Turco

Gerolamo Valle

Toti - "Lega"

Franco Senarega

Sonia Viale

Federico Bertorello

Francesco Biamonti

Vanessa Boggiano

Andrea Carratù

Francesca Corso

Francesca Fassio

Lorella Fontana

Claudio Garbarino

Sandro Garibaldi

Natale Gatto

Elisabetta Marinelli

Ilaria Murmura

Sonia Paglialunuga

Alessio Piana

Toti - "Liguria Popolare - Forza Italia - Polis"

Claudio Muzio

Salvatore Alongi

Loredana Arpe

Antonio "Tonino" Bettanini

Daniele Bonuso

Ubaldo Borchi

Marta Brusoni

Cristina Cafferata

Caterina Fabbrizio

Sujata "Susanna" Karunaratne

Zelinda Marzo

Vittorio Mazza

Simona Moltedo

Salvatore Muscatiello

Antonio Solari

Arianna Viscogliosi

Toti - "Fratelli d'Italia"

Stefano Balleari

Carla Bo

Fabrizio Brignole

Cristina Cecconi

Marilina Collatuzzo

Daniela Colombo

Francesco De Benedictis detto Franco

Cristina Enrico detta Cri

Simona Ferro

Antonio Gambino detto Sergio

Paolo Repetto

Giuseppe Rotunno

Augusto Sartori

Danilo Scala

Paola Tassara

Carla Zanoni

Toti - "UDC"

Umberto Calcagno

Anna Fragomeno

Nicola Bisso

Simona Arco

Antonio Bottazzi

Maria Concetta Caldiloro

Maurizio Casalegno

Sharlot Mayeline Iglesia

Giovanni De Paoli

Sonia Ingrosso

Massimiliano Marioli

Barbara Sainato

Mariela Francisca Sanchez

Maria Anna Tassoni

Nicola Mario Garzarelli Doria detto Nicolino

Sansa - "Lista Civica Sansa Presidente"

Margherita Asquasciati

Fabio Bertoldi

Paula Bongiorni

Selena Candia

Stefano Carbone

Paolo Crosignani

Giacomo D'Alessandro

Maria Camilla De Palma

Flavio Gaggero

Salvatore Garzarelli

Cinzia Pennati

Francesca Piccardo

Enrico Pignone

Anna Cristina Pizzorno

Marco Preve

Emilio Robotti

Sansa - "PD-Articolo 1"

Giovanni Lunardon

Luca Garibaldi

Patrizia Avagnina

Maria Luisa Biorci

Viola Boero

Silvio Del Buono

Francesca Ferrera

Luigi Gambino

Alberto Pandolfo

Katia Piccardo

Elena Putti

Angelica Radicchi

Pippo Sergio Rossetti

Armando Sanna

Lucina Torretta

Claudio Villa

Sansa - "MoVimento 5Stelle"

Andrea Boccaccio

Andrea Weiss

Fabio Tosi

Jean-Francois Boudard

Giansandro Rosasco

Rosario di Mauro

Oscar Lapina

Giovanni Carangelo

Erika Piterà

Filomena Puppo

Marina Silvestri

Barbara Tronchi

Milly Zamboni

Roberta Zanardi

Sansa - "Linea Condivisa"

Gianni Pastorino

Cesira Bertoni

Andrea Cavazza

Antonella Cascione

Alberto Girani

Simona Cosso

Giovanni Pellegrini

Monica Del Portillo Barbero

Gianluca Ravera

Oriana Micheletti

Alessandro Ronchi

Claudia Moreni

Massimo Sotteri

Adriana Picollo

Emanuela Rolla

Alessia Scuto

Massardo - "Lista Massardo Presidente"

Valter Giuseppe Ferrando

MariaJosè Bruccoleri

Arcangelo Merella

Anna Pettene

Benedetto Costa Broccardi detto Bebo

Serafina Funaro

Giuseppe Maggioni detto Pippo

Rossella Banin

Luca Barigione detto Barisone

Marta Pardini

Rosario Amico

Oriana Moreschini

Elter Franco detto Marco

Barbara Loretti

Giovanni Beverini

Massimo Riva

Salvatore - "ilBuonsenso"

Alice Salvatore

Marco De Ferrari

Mario Maturanza

Antonino Alicata

Paola Lercari

Eloisa Zunin

Tullio Rossi

Chiappori - "Grande Liguria"