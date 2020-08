Borghetto, i bambini diventano bagnini grazie al progetto "Papà ti salvo io" (FOTO)

Piccoli bagnini crescono grazie al progetto "Papà ti salvo io" ideato, progettato e realizzato dalla Società Nazionale di Salvamento. L'iniziativa, rivolta ai bambini in età scolare (scuole elementari e prime classi delle scuole medie), mira a insegnare come vivere il mare prevenendo i pericoli grazie ad un vademecum di 10 "Regole d’Oro" per un bagno sicuro (QUI).

Nella giornata di ieri, la spiaggia del circolo nautico "3 miglia" di Borghetto Santo Spirito ha ospitato l'evento in questione con Daniele Alberigo, direttore della Società Nazionale di Salvamento (sezione di Borghetto Santo Spirito, delegato anche per i comuni di Ceriale, Loano, Pietra Ligure e Borgio Verezzi), che ha svelato ai tanti bambini che hanno preso parte alla lezione gli elementi fondamentali per una balneazione in piena sicurezza. Al termine dell'incontro la consegna di un attestato di partecipazione e di alcuni gadget ai giovanissimi partecipanti.

In serata, infine, sempre al circolo nautico "3 miglia" di Borghetto si è svolta una lezione di approfondimento dedicata all'utilizzo del defibrillatore alla quale in molti hanno voluto presenziare. L'ennesima dimostrazione dell'attenzione alla sicurezza dei bagnanti promossa dalla Società Nazionale di Salvamento che, nei giorni scorsi, ha donato al circolo nautico anche tre palloni Ambu per il supporto dell'attività respiratoria e per le manovre di rianimazione (leggi QUI).