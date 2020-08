Millesimo, da lunedì 24 agosto via ai lavori sul ponte sulla sp51 verso Murialdo: senso unico alternato fino a fine anno

Cominceranno domani, lunedì 24 agosto, i lavori commissionati dalla Provincia per il consolidamento del viadotto sulla sp51 all'uscita del centro abitato di Millesimo lato Murialdo.

Un cantiere che porterà alcuni disagi alla circolazione: sul posto infatti verrà istituito il senso di marcia unico alternato da impianto semaforico, il quale resterà attivo fino al termine dei lavori, previsto per il 31 dicembre.

Mercoledì e giovedì della stessa settimana invece è poi previsto un altro breve cantiere sempre in Val Bormida, disposto da Palazzo Nervi. Per consentire il completamento delle prove di carico il ponte all'imbocco della Bragno-Ferrania a Cairo sarà interdetto il traffico sul viadotto in questione.