Agosto si avvia alla sua conclusione ma sono sempre tanti gli eventi ad Albisola Superiore

Fino a domenica 30 agosto, IAT (piazzale Marinetti), dalle ore 21.00 alle ore 23.00 visitabile l'esposizione d'arte di Francesco Masala "Gli opposti".

Lunedì 24 agosto, ore 20.30 "Un ponte di luce su Ellera": illuminazione del ponte di Ellera, a cura dell’Assessorato alla Cultura, dopo la Messa che si terrà nella chiesa di San Bartolomeo.



Lunedì 24 e martedì 25 agosto, Arena Leone (via San Pietro 88), alle ore 21.30 proiezione cinematografica a pagamento “La volta buona”.



Martedì 25 agosto, sulla terrazza sul mare di passeggiata E. Montale, ore 21.30, il tributo ai Pink Floyd con la band The Hum dal titolo "Following The Bell".



Mercoledì 26 agosto, sempre all'Arena Leone, ore 21.30 proiezione cinematografica a pagamento dell pellicola “Bombshell”.



Giovedì 27 agosto, con ritrovo in piazza Cairoli alle 21.00 l'escursione in notturna alla luce di torce e lanterne "Torce e lanterne", lungo il Sentiero azzurro di Ellera. L’escursione si conclude con un laboratorio per la costruzione di lanterne. Il CEA Riviera del Beigua, dopo il successo della scorsa estate, ripropone, giovedì 27 agosto, un’esperienza suggestiva ed originale: una passeggiata in notturna lungo il sentiero Azzurro di Ellera. Il facile sentiero si sviluppa, ad anello, seguendo il corso del torrente, tra fasce, costruzioni rurali e tratti di bosco con essenze mediterranee, con suggestivi scorci sul borgo di Ellera. Durante la passeggiata si alterneranno osservazioni delle essenze tipiche della macchia mediterranea e delle erbette del preboggion, sotto un bel cielo stellato. Una volta arrivati al termine del sentiero, in piazza Cairoli, per i bambini sarà possibile, guidati dagli educatori del CEA, cimentarsi nella creazione di un’originale lanterna con materiali poveri e di recupero da portare via con sé a ricordo dell’esperienza. È necessario il rispetto delle norme antiCovid. I partecipanti dovranno presentarsi muniti di torcia. Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica. Per il laboratorio finale ad ogni bambino sarà fornito un kit personale con i materiali necessari per la costruzione della propria lanterna. Occorre portare un barattolo di vetro di recupero per conserve. I bambini devono essere affiancati da un adulto durante l’attività.

Prenotazioni obbligatoria: CEA Riviera del Beigua, 366/6221213 info@cearivierabeigua.it



Da giovedì 27 a sabato 29 agosto, all'Arena Leone, col solito orario delle 21.30, proiezione cinematografica a pagamento del film “Onward oltre la magia”.



Venerdì 28 agosto presso il Parco dell’Accoglienza (Santuario della Pace), alle 21.30

lo spettacolo teatrale "Terra madre", a cura del Circolo Culturale Madness, dedicato alla terra d'Africa e ai suoi popoli, al fascino della sua natura e della sua cultura e alle contraddizioni, ai problemi mai risolti, ai drammi che la lacerano da sempre. Un viaggio immaginario fra le carovane dei mercanti e dei migranti che attraversano il Sahara fino alle coste del Mediterraneo, fra le bellezze della savana e la crudeltà della guerra combattuta dai bambini-soldato, tra lo sfruttamento, la fame e la povertà. Sulla scena un cercarsi, un rincorrersi, un incontrarsi, un lasciarsi di nuovo in una fluida coreografia che è inframmezzata da un dialogo forte e ironico mai banale e l'apparire e il muoversi di costruzioni scenografiche di barche, alberi, animali e maschere. Il viaggio si chiude con un messaggio di speranza: un volo là, dove finisce l'arcobaleno.

Regia e drammaturgia di Daniela Balestra; aiuto regia: Laura Masio, Federico Ferrando; scenografia: Alessio Tessitore, Maria Rosa Varaldo; ricerca sonora: Claudio Baseotto, Daniela Balestra; costumi: Claudia Sorasio.



Sabato 29 agosto,il Fondo Ambientale Italiano condurrà il pubblico alla visita di Villa Gavotti, con orario 10.00/11.00/12.00 e 15.00/16.00/17.00, ritrovo 15 minuti prima della visita, in largo Gavotti (presso casello autostrada). La visita guidata è a cura di Fai Delegazione di Savona del giardino e di alcune sale di villa Gavotti della Rovere, considerata una delle più belle ville italiane del ‘700, magnifico esemplare del cosiddetto “barocchetto genovese”. Fu fatta costruire nel 1744 da Francesco Maria Della Rovere, doge di Genova, partendo da una costruzione del Quattrocento, che era stata la casa natale del pontefice Giulio II. La Villa passò successivamente ai marchesi Gavotti, dai quali prese il nome. La mole quadrata della villa è ingentilita da due lunghe terrazze che, svolgendosi da un lato dell'edificio, comprendono il giardino e scendono a scalinata fino alla bella vasca centrale. Oltre la vasca, una macchia di grandi alberi (cedri del Libano, cipressi, lecci) nasconde una statua marmorea di Ercole che lotta con il leone nemeo, entro una cornice di gusto rocaille. Tra le due terrazze e l'edificio della villa è racchiuso il giardino, tipico del gusto settecentesco, che alterna nelle raffinate aiuole bordate di marmo bianco alberi da frutto e vigna ad una grande varietà di piante fiorite. Quattro fontane con statue su delfini, sotto eleganti pergolati, fanno da perno ad altrettanti gruppi di aiuole. I grandi vasi contenenti alberelli di limone provengono dalla Real Fabbrica di Portici fondata da Carlo III di Borbone e sono firmati dal toscano Gaetano Lottini. Al piano terreno, a sinistra di chi entra, tre vasti saloni destinati alle feste, che si aprono sul giardino, sono decorati a stucco, con mobili, specchiere, e un tempo anche ceramiche, ispirati rispettivamente alle stagioni della primavera, dell’estate e dell’autunno. L’inverno, al quale è dedicata la quarta sala, nell'ala destra, ha l'aspetto di una grotta. Fu costruita in parte con materiale asportato dalle grotte di Bergeggi e decorata con coralli e conchiglie.

Info: prenotazione obbligatoria su www.faiprenotazioni.it a partire dal 25 agosto. Visita a contributo 8 € (10 € per i non iscritti FAI). Gruppi max 12 persone.



Sabato 29 agosto sulla terrazza sul mare di passeggiata E. Montale, ore 21.30,

Concerto della Band Change.



Domenica 30 agosto sempre in passeggiata E. Montale, dalle ore 9.00 "Albisola in Bancarella", mercatino di artigianato, antiquariato ed hobbistica, a cura di Consorzio Promotur.



Domenica 30 agosto , all'Arena Leone, ore 21.30, appuntamento con "Teatro alla carta", spettacolo teatrale a cura dell’Associazione Culturale Boccascena.



Lunedì 31 agosto, all'Arena Leone, col solito orario delle 21.30, proiezione cinematografica a pagamento del film di Checco Zalone “Toto Tolo”.