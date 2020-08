Vado, lunedì 24 agosto Anpi e Comune ricordano il martirio di Clelia Corradini

La cerimonia si svolgerà presso la zona del Fortino, vicino al Piazzale San Lorenzo, ed è significativa perchè è la prima cerimonia ufficiale per la sezione vadese dopo il lockdown. Infatti lo scorso 25 aprile in piena emergenza sanitaria non si sono potute svolgere le tradizionali celebrazioni per ricordare i caduti della lotta partigiana.