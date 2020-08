Arboscello (PD) in visita alla spiaggia "Scaletto senza scalini": "La Regione si disinteressa del Terzo Settore: tante realtà positive in difficoltà e vanno sostenute"

"Oggi ho visitato un eccellenza del terzo settore della nostra Provincia. La spiaggia 'Scaletto senza scalini' a Savona, gestita alle Fornaci dalla Cooperativa Oltremare. Sono stato in una delle poche spiagge italiane completamente attrezzate per accogliere le persone disabili, con attrezzature e personale qualificato". Ad affermarlo è il candidato del PD alle prossime Regionali, Roberto Arboscello.

"Un patrimonio del territorio, che attiva percorsi virtuosi a livello turistico e soprattutto a livello sociale permettendo a tutti l'accesso al mare, anche a chi non aveva mai visto il mare o non ne aveva mai avuto la possibilità".

"Queste realtà vanno salvaguardate - dice Arboscello - e farò il possibile perché Regione Liguria si accorga di loro. È un esempio tra tanti. Trovo assurdo che tante realtà positive del terzo settore siano in difficoltà perché Regione Liguria non si è mai interessata, non ha mai finanziato o sostenuto le loro iniziative e attività, nonostante le costanti richieste rivolte".