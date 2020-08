Brunetto (Lega): "Auspico di portare 36 anni di esperienza ospedaliera in Regione" (VIDEO)

L'ormai ex direttore del Dipartimento di emergenza-urgenza della Asl 2 ha le idee chiare: la lunga esperienza vissuta in ambito sanitario come medico ma anche con importanti incarichi dirigenziali ha convinto il Carroccio a proporre la candidatura al dottore loanese che ha così accettato. E nella scelta del dottor Brunetto ha inciso soprattutto la possibilità di portare il proprio contributo al servizio della comunità: "Le conseguenze del lockdown si sono fatte e continuano a farsi sentire in tante persone - spiega - la vita di molti è cambiata in peggio per via della crisi economica generata dalla pandemia e credo che sia compito della politica provare a dare un sostegno concreto a coloro che non riescono più a guardare al futuro con fiducia. Il mio obiettivo in caso di elezione sarà proprio quello, dare il mio contributo affinché si possa ritornare a vivere con più certezze nonostante il momento non facile".