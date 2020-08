Finale, cambiano le deleghe nella giunta Frascherelli. La gestione degli immobili comunali passa all'assessore Venerucci

La novità era nell'aria da alcune settimane e arriva in un momento delicato nella vita amministrativa finalese, a pochi giorni dal "gran rifiuto" del sindaco Ugo Frascherelli alla candidatura alle prossime Regionali nelle fila di Italia Viva.

Aldilà delle dichiarazioni con cui il primo cittadino aveva comunicato di rinunciare a sostenere dall'interno della lista il professor Massardo, alcune voci di corridoio avevano lasciato intendere che in seno alla maggioranza si stesse vivendo un periodo di fermento, coincidente con la necessità di "consentire l’esercizio delle funzioni di coordinamento politico-amministrativo con ulteriore incisività".

E così nei giorni scorsi questa esigenza si è tradotta in una rimodulazione delle deleghe in seno ai diversi assessori. Una modifica che segue quella dello scorso giugno quando, destando non pochi malumori tra i banchi della minoranza, il consigliere Cervone aveva deciso di spostare il proprio orientamento appoggiando la maggioranza, ritrovando alcuni suoi vecchi assessori e una delega a "cultura e patrimonio".

Una sorta di ritorno al passato dietro alla quale potrebbe celarsi lo zampino del PD finalese, che proprio in questa rimodulazione vede assumere ad una propria esponente in giunta, l'assessore Delia Venerucci, ben quattro nuove competenze. Sono quelle a servizi demografici, mobilità sostenibile, edilizia abitativa e commerciale di proprietà comunale e al decoro urbano. Queste due erano detenute in una prima disposizione dal vicesindaco Andrea Guzzi, il quale continuerà ad occuparsi di lavori pubblici, demanio, protezione civile oltre che di verde pubblico e ambiente e igiene urbana, con in più il nuovo onere di pensare all'edilizia sportiva e scolastica.

Rispetto all'ultima modifica (quella di giugno) che aveva visto invece protagonista il già citato Cervone e Claudio Casanova che aveva visto ridisegnato il proprio compito con i nuovi incarichi di pianificazione strategica del turismo e marketing territoriale, prima in capo allo stesso sindaco Frascherelli, mentre restano invece invariate le deleghe agli altri membri della giunta.

"L'ingresso in maggioranza di Pier Paolo Cervone - spiega in una nota il sindaco Ugo Frascherelli - ha portato ad istituire una delega specifica in tema di Patrimonio Storico e Cultura, che a Finale è di certo di rilievo. Da qui l'idea di riorganizzare le deleghe in generale"

"Si tratta di un modo di riorganizzare e meglio distribuire il lavoro interno all'intera maggioranza - afferma il primo cittadino - Sono molto soddisfatto del lavoro di squadra della maggioranza consigliare; ci sta portando a molti risultati sia in tema sociale, che in tema di sicurezza cittadina, per non parlare del grande sviluppo turistico e di quello legato alle opere pubbliche. Abbiamo di fronte ancora 4 anni che saranno decisivi e strategici per la continua crescita della nostra città e di tutto il territorio finalese e non solo" conclude Frascherelli.