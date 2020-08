Pronto all'inaugurazione il point elettorale ad Albenga di Angelo Vaccarezza

"Questa campagna elettorale, pur se con tutte le necessarie e sacrosante restrizioni è comunque intensa e riesce a darmi un sacco di soddisfazioni, non da ultima quella di essere stato scelto da Giovanni Toti come Capolista della squadra dei candidati per la Provincia di Savona. Questo mi ripaga degli inevitabili momenti di stanchezza che ovviamente ogni tanto arrivano, e mi da l'energia per proseguire sulla rotta di un cammino che, sono sicuro, anche grazie a voi, farà solo il bene della nostra Liguria".