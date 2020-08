Savona e la piazza negata. La Lista Civica 2.0 risponde a Sansa: "Se non è stata concessa la causa è nell'incompleta documentazione"

Torna a mente fredda sulle polemiche scatenatesi ieri pomeriggio dal candidato presidente Sansa la maggioranza comunale di Savona.

Dopo le accuse per la mancata concessione dello spazio in Piazza Sisto per l'incontro del candidato del centrosinistra con alcuni rappresentati della società savonese (QUI), in serata era arrivato lo "smarcamento" da parte di Maria Zunato (QUI) a cui aveva fatto seguito una smentita da parte dell'assessore Scaramuzza (QUI).

A rispondere ora è la stessa lista di quest'ultimo, che attacca decisa il candidato di PD e M5S tra le altre: "Il giornalista anti PD e candidato dal PD Sansa si lamenta di non aver ottenuto Piazza Sisto per un comizio. E' evidente che, se la piazza non è stata concessa, la causa è da ricercarsi nell'incompletezza della documentazione presentata".

"Invece che parlare di complotti e ricadere in ridicoli vittimismi, accusando erroneamente e comunque inopportunamente un assessore candidato alle regionali come soggetto presunto colpevole dell’accaduto, il candidato presidente farebbe meglio a domandarsi se una squadra che non sa compilare delle opportune richieste è da considerarsi in grado di guidare una regione.

Francamente crediamo proprio di no e reputiamo il candidato PD molto più bravo a scrivere articoli e libri contro il PD regionale stesso, come fatto sino a poco tempo fa" concludono i consiglieri e gli assessori della Lista Civica.