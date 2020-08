Cairo, una raccolta fondi per contribuire alla ricostruzione del tetto della chiesa di San Lorenzo

Una raccolta di fondi per chi volesse partecipare alla ricostruzione del tetto della chiesa parrocchiale di San Lorenzo in Cairo Montenotte.

Così la comunità cairese potrà partecipare a ripristinare uno dei suoi simboli, reso inagibile dopo l'incendio che lo scorso 14 agosto ne ha devastato il tetto, colpendo in particolar modo la sacrestia.

Ieri intanto il Consiglio Pastorale ha rivolto un messaggio alla comunità parrocchiale cairese: "In questo difficile momento ci siamo sentiti in dovere come Consiglio Pastorale di condividere con tutta la Comunità i pensieri, le preoccupazioni ma anche la speranza e la certezza di non essere soli".

"Il triste avvenimento di questi giorni - si legge ancora nella nota diffusa alla comunità cairese - ha lasciato la nostra comunità senza una 'casa' in cui ritrovarsi e dovremo affrontare questo problema anche nei mesi a venire adattandoci alle soluzioni che via via ci saranno proposte. Umanamente ci siamo sentiti 'orfani' di un luogo che ci ha accompagnato nei vari momenti della nostra vita e quelle mura per ognuno di noi sono importanti".

"Per 'fare' occorre 'essere', non tanto il 'fare la Chiesa' per 'avere una chiesa', ma per esprimere che 'siamo Chiesa'. La Chiesa fatta di persone che vivono, amano, ascoltano, guardano, accolgono, piangono, condividono, gioiscono, pregano, ma soprattutto perdonano".

Il messaggio poi alla comunità è chiaro e nel pieno rispetto del credo cristiano: "Perdono per il fratello che ha commesso questo atto. Perdono che ci fa andare oltre il cumulo di cenere e fumo impressi nella mente di ciascuno. Perdono che ci fa comprendere la fragilità dell’essere umano. Perdono che non cancella il passato ma può cambiare il futuro".

"Ora è il momento di rimboccarci le maniche, come abbiamo sempre fatto, cercando di guardare verso un 'oltre' che profuma di speranza. La Chiesa è un modo di essere, prima che un luogo dove andare" conclude il consiglio pastorale.

Per effettuare le donazioni è stato così aperto un conto corrente dedicato, si potrà versare indicando nella causale "San Lorenzo 14.08.20" seguito da nome, cognome e codice fiscale del donatore all'IBAN "IT80T0617549331000004528080". I soldi raccolti verranno utilizzati, oltre che per la ricostruzione, anche per tutte le spese accessorie che la comunità dovrà affrontare per riavere la propria casa.