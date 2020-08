Berlino città giovane: cosa fare e cosa vedere

Berlino è una città nota per le sue numerose attrazioni. È un centro culturale in pieno fervore, anche per quanto riguarda l’arte, la moda, la musica. C’è molto da vedere anche dal punto di vista culturale e per ciò che riguarda la storia che ha segnato questa città, ma che in generale riguarda tutta l’Europa. E poi, a differenza di quanto molti pensano, Berlino è una città adatta ai giovani, considerando i locali, le discoteche, i festival all’avanguardia che spesso vengono proposti. D’altronde visitare Berlino è anche molto facile, anche perché i mezzi di trasporto sono efficienti, quindi si possono utilizzare bene per gli spostamenti da un punto all’altro. E chi va a Berlino si accorge che anche per mangiare non ci sono prezzi esagerati. Ma scopriamo cosa vedere in questa città europea.

Berlino è una città per giovani

Una città libera, insomma, che sembra rinnovarsi giorno per giorno. Berlino è una città dello shopping, della possibilità di sorseggiare il tuo aperitivo in dei locali davvero affascinanti.

E poi questi contrasti, che sono ancora più visibili lungo la parte che resta del muro di Berlino ancora in piedi. Una città adatta ai giovani, ma a chi ama sicuramente gli aspetti più contrastanti degli ambienti europei.

I monumenti da visitare a Berlino

Ma Berlino è una grande fonte dal punto di vista culturale per quanto riguarda le tracce storiche e culturali che restano di una storia che si dimostra per certi aspetti ancora molto attuale. Basti pensare in questo senso ai numerosi monumenti che è possibile vedere in questa città.

Primo fra tutti non possiamo non nominare la Porta di Brandeburgo, che è un po’ il simbolo della metropoli. Al tempo della guerra fredda questo luogo era il simbolo della divisione delle due Germanie. Poi, con la caduta del muro, ha rappresentato la Germania unita.

A pochi passi dalla Porta di Brandeburgo possiamo trovare il Memoriale dell’Olocausto, un monumento commemorativo dedicato agli ebrei che furono vittime del nazismo. L’opera, con la sua progettazione architettonica, riesce a suscitare una grande partecipazione dal punto di vista emotivo.

Un altro importante simbolo della guerra fredda è il Checkpoint Charlie. Da qui passavano tutti i diplomatici che, quando Berlino era ancora divisa, avevano il diritto di andare da una parte all’altra della città. Oggi in questo luogo si trova una guardiola dell’esercito americano che è stata ricostruita nei minimi particolari.

E poi di Berlino non dobbiamo assolutamente dimenticare i molti musei. Cinque di questi sono raccolti in quella che viene definita Museumsinsel, che letteralmente significa Isola dei Musei.

Vale la pena sicuramente, tra tutti questi luoghi, visitare il Pergamonmuseum. In questa sede sono raccolte opere che provengono dall’antica Roma, dalla Grecia, dal Medio Oriente e opere che si riferiscono anche all’antica Babilonia.

Inoltre non può mancare per chi visita Berlino di fare un salto presso il Reichstag, che è stata la sede del Parlamento federale tedesco a partire dal 1999. È un edificio molto bello da visitare anche dal punto di vista architettonico, che si contraddistingue per una cupola in vetro raggiungibile con un ascensore. Dal luogo in cui è collocato questo edificio si può vedere un panorama stupendo su Berlino.

Infine non mancare di fare una capatina presso il Berliner Fernsehturm, la Torre della Televisione. È un altro simbolo tipico di questa città, alto ben 368 metri. Puoi salire fino in vetta e ammirare anche da qui un panorama incredibile.