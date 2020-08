Casette da giardino: guida alla scelta

Le casette da giardino si rivelano spesso utilissime per chi ha uno spazio verde e vuole sfruttarlo al massimo, senza creare un eccessivo impatto a livello estetico. Uno dei principali vantaggi di queste casette infatti è proprio quello di integrarsi alla perfezione con l’ambiente, a patto che si opti per un modello in legno che è senza dubbio il più gradevole.

Quando però ci si trova a scegliere la casetta per il proprio giardino sono tantissime le variabili che bisogna prendere in considerazione. Per evitare di commettere errori occorre valutare lo spazio che si ha a disposizione, il materiale della costruzione, l’utilizzo che se ne intende fare e via dicendo.

Bisogna scegliere bene la casetta da giardino perché duri nel tempo e si riveli effettivamente utile e proprio per questo motivo oggi vi diamo alcuni consigli per non rischiare di sbagliare e trovare il modello perfetto per le vostre esigenze.

Quale materiale scegliere per la casetta da giardino

Le casette da giardino sono oggi disponibili in molteplici materiali e questo è un aspetto importante perché incide sia sul prezzo che sulla resa estetica e la durata della costruzione. Si tratta dunque di una delle caratteristiche che devono essere valutate con una certa attenzione.

Il materiale migliore e più consigliato ancora oggi rimane il legno, perché duraturo ed esteticamente molto più gradevole. Si integra alla perfezione nel giardino e permette anche di ottenere un ottimo isolamento termico, non scontato con altri materiali come per esempio l’alluminio.

Le dimensioni della casetta da giardino

Oggigiorno le casette da giardino si possono trovare in moltissime dimensioni differenti, ma conviene sempre prestare attenzione anche a questo dettaglio perché sopra ad una certa metratura è necessario richiedere dei permessi speciali.

Le casette da giardino di dimensioni non superiori ai 5 mq si possono installare senza problemi, mentre quelle comprese tra i 5 ed i 20 mq rientrano nell’edilizia libera. Questo significa che è sufficiente comunicarne l’installazione al Comune. Le cose però cambiano se si vuole inserire nel proprio spazio verde una casetta di dimensioni superiori ai 20 mq, perché in tal caso occorre richiedere un permesso e rispettare i vincoli imposti previsti dalla normativa di riferimento.

Il tetto: un dettaglio importante

Un dettaglio che viene spesso sottovalutato ma che può fare la differenza è la tipologia di tetto della casetta. Questo infatti può essere a spiovente (e quindi a doppia pendenza), a mono-pendenza oppure completamente piatto. Quest’ultimo è quello meno consigliato in assoluto, perché maggiormente soggetto al rischio di infiltrazioni. Le casette con tetto classico a spioventi sono quelle più belle esteticamente ma anche più funzionali, mentre i modelli mono-pendenti sono consigliati quando la struttura viene affiancata ad una parete.

Casette da giardino: prezzi e dove acquistarle

Le casette da giardino hanno oggi dei prezzi convenienti, specialmente se si acquistano online nei portali specializzati in questo genere di costruzioni. Il costo naturalmente varia a seconda della tipologia, delle dimensioni e del materiale dunque conviene sempre richiedere un preventivo personalizzato perché le variabili che entrano in gioco sono davvero moltissime.