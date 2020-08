Albenga, Giovanni Toti in visita al point di Fratelli d'Italia per sostenere il candidato Diego Distilo (FOTO)

Questo pomeriggio, durante l'inaugurazione del point elettorale albenganese di "Cambiamo!" (leggi QUI), il candidato alla presidenza della Regione Liguria Giovanni Toti per il centrodestra si è ritagliato qualche minuto per battezzare un altro luogo di raccolta di idee e di confronto di uno dei partiti che formano la sua coalizione.

Durante il pomeriggio ingauno il governatore uscente ha così fatto visita al point di Fratelli d'Italia, che sostiene proprio nella città delle torri il candidato consigliere Diego Distilo.

Nell'invitare la formazione guidata a livello nazionale da Giorgia Meloni a darsi da fare in questa campagna elettorale, Toti ha affermato come non si tratti "di quella destra estremista con la bava alla bocca che la sinistra solitamente dipinge" ma che ci sia ancora molto da fare per questa "forza politica giovane che sta accrescendo il proprio consenso" e come sia proprio il ricambio generazionale "il valore aggiunto in tutte le forze del centrodestra".