Elezioni 2020: nuove disposizioni per le modalità di voto

Si avvicinano sempre più le elezioni e al fine di mettere in atto tutte le procedure volte al contenimento della diffusione del Covid 19, la Direzione Centrale per i Servizi Elettorali ha provveduto ad emanare una serie di procedure che devono essere seguite durante la votazione e lo spoglio elettorale. Secondo quanto previsto, la procedura da attuare è la seguente:

Referendum e elezioni regionali e amministrative 2020

L'elettore è tenuto a recarsi all'interno della cabina elettorale, esprimere la propria votazione, ripiegare la scheda elettorale e inserirla autonomamente all'interno dell'urna.

Votazioni per il Senato (nell'area 03 Sardegna e 09 Veneto)

Dopo aver espresso il proprio voto all'interno della cabina elettorale, l'elettore ha l'obbligo di consegnare la scheda, opportunamente piegata, per la consultazione al Presidente del seggio o a chi ne fa le veci. Il Presidente, che si sarà premunito di guanti, una volta ricevuta la scheda, provvederà a staccare il tagliando antifrode presente su di essa e inserire la scheda nell'urna.

Elezioni presso le strutture sanitarie con 100 posti letto con reparto Covid

All'interno delle strutture sanitarie in cui sono presenti più di 100 posti letto e nelle quali è stato allestito un reparto per il trattamento di degenti affetti da Covid, devono essere allestite opportune sezioni elettorali facente funzioni di raccolta voto e del suo relativo spoglio.

Nel caso in cui questo non sia possibile, è facoltà del sindaco nominare come componenti il personale impegnato nelle Unità speciali di continuità assistenziale regionale, attivando l'autorità competente, nonchè soggetti presenti all'interno degli elenchi della protezione civile in qualità di volontari.

Modalità di voto per i soggetti in condizione di quarantena

Coloro che si trovano in isolamento fiduciario presso la propria abitazione possono esprimere la propria preferenza dal proprio domicilio, nelle liste del proprio comune di residenza.

In caso di necessità di ballottaggio, lo stesso verrà svolto nel momento subito successivo alla conclusione dello scrutinio riguardante le elezioni regionali.